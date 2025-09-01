20.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Alcalde Galindo destaca liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año e informe de gobierno

By Redacción
101
spot_img
lunes, septiembre 1, 2025

  • Enrique Galindo Ceballos confió en que la transformación del Poder Judicial brinde mejores resultados al país y reconoció el liderazgo sólido de la Presidenta de la República en su primer informe de gobierno.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció el liderazgo sólido de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al cumplir con su primer informe de gobierno, y subrayó que su gestión a la altura de las expectativas de la población y reconoció lo que ella dijo en su informe que sigue apoyando y forataleciendo la seguridad, así como las acciones para mantener una economia firme y sólida.

Galindo Ceballos afirmó que “el nivel de aprobación que tiene la Presidenta, cercano al 70 por ciento, es algo que no se había visto en otros periodos”, y además resaltó la capacidad de la mandataria para manejar con firmeza la relación con Estados Unidos en un contexto complejo. “Imagínense si no existiera esa crisis, estaríamos viendo avances todavía más importantes. Yo la felicito desde San Luis Potosí, deseándole que el resto de su periodo sea tan exitoso como su arranque”, expresó.

Enrique Galindo se refirió al nuevo rumbo del Poder Judicial en el país, y manifestó su confianza en que la transformación institucional cumpla con el objetivo de perfeccionar la impartición de justicia y ofrecer mejores resultados a la población, al igual que lo hzo Claudia Sheinbaum lo hizo en sun primer informe.

“Yo doy un voto de confianza en que este ejercicio de transformación, que además se volvió muy democrático, tenga buenos resultados a nivel nacional y local, y esto mtambien fue parte medular en el informe de la Presidenta”, afirmó el alcalde, al destacar que el fortalecimiento del Poder Judicial es clave para la vida pública del país.

Artículo anterior
Calidad académica y valores cívicos, base del Sistema Educativo Municipal: Enrique Galindo
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN BENEFICIO DE 900 ESTUDIANTES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.