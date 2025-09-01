Alcalde Galindo destaca liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año e informe de gobierno

Enrique Galindo Ceballos confió en que la transformación del Poder Judicial brinde mejores resultados al país y reconoció el liderazgo sólido de la Presidenta de la República en su primer informe de gobierno.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció el liderazgo sólido de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al cumplir con su primer informe de gobierno, y subrayó que su gestión a la altura de las expectativas de la población y reconoció lo que ella dijo en su informe que sigue apoyando y forataleciendo la seguridad, así como las acciones para mantener una economia firme y sólida.

Galindo Ceballos afirmó que “el nivel de aprobación que tiene la Presidenta, cercano al 70 por ciento, es algo que no se había visto en otros periodos”, y además resaltó la capacidad de la mandataria para manejar con firmeza la relación con Estados Unidos en un contexto complejo. “Imagínense si no existiera esa crisis, estaríamos viendo avances todavía más importantes. Yo la felicito desde San Luis Potosí, deseándole que el resto de su periodo sea tan exitoso como su arranque”, expresó.

Enrique Galindo se refirió al nuevo rumbo del Poder Judicial en el país, y manifestó su confianza en que la transformación institucional cumpla con el objetivo de perfeccionar la impartición de justicia y ofrecer mejores resultados a la población, al igual que lo hzo Claudia Sheinbaum lo hizo en sun primer informe.

“Yo doy un voto de confianza en que este ejercicio de transformación, que además se volvió muy democrático, tenga buenos resultados a nivel nacional y local, y esto mtambien fue parte medular en el informe de la Presidenta”, afirmó el alcalde, al destacar que el fortalecimiento del Poder Judicial es clave para la vida pública del país.