Alcalde Galindo da banderazo a nuevas patrullas y pone en marcha innovador sistema de vigilancia

El Alcalde Enrique Galindo encabezó la entrega de 53 nuevas patrullas equipadas con tecnología de última generación, con las que se refuerza el trabajo de la Policía Municipal y de los Comités de Seguridad Ciudadana, manteniendo a San Luis Capital a la vanguardia en materia de seguridad pública.

La noche de este domingo, el Alcalde Enrique Galindo encabezó la entrega de 53 nuevas patrullas como parte del fortalecimiento de la seguridad en San Luis Capital. El Gobierno de la Capital implementó con estas unidades, equipadas con tecnología de última generación, un innovador sistema de vigilancia terrestre y de videovigilancia móvil. Cada patrulla cuenta con cámaras en el interior, enlazadas en tiempo real al C4 Municipal, lo que permitirá fortalecer la prevención, la reacción inmediata y la transparencia en el actuar policial.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que la entrega de este nuevo equipamiento se suma al trabajo que encabezan los Comités de Seguridad Ciudadana, pieza clave para mantener a San Luis Capital como un ejemplo nacional en seguridad pública. Subrayó además que, como cada año, se reforzará a la Policía Municipal con los mejores uniformes y chalecos antibalas disponibles en el mercado, en cumplimiento al compromiso de contar con la mejor corporación policial del estado.

En su intervención, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, resaltó que la evolución tecnológica de estas patrullas, ahora en colores azul y blanco, marca un salto en la modernización de la Policía de la Capital. Explicó que en total se incorporan 159 cámaras móviles, con capacidad de transmitir en tiempo real desde las unidades, además de sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar incidentes de riesgo.

Las patrullas entregadas son de la marca Ford y se suman a automóviles eléctricos y bicicletas para ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad. Con estas unidades, la Policía Municipal consolida una flotilla moderna, sólida y preparada, capaz de responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad de la población.

La presidenta del Comités de Seguridad Ciudadana de la colonia Moderna, Verónica Stanford, calificó la entrega como un acto significativo para la ciudad y un gran paso para la tranquilidad de las familias potosinas. En el mismo sentido, el Regidor Jorge Zavala, Presidente de la Comisión de Policía Preventiva, señaló que estas acciones son un ejercicio de responsabilidad con la gente y reafirman el compromiso de la administración municipal con la seguridad de San Luis Capital.