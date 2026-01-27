Alcalde Galindo arranca Ecología Táctica 2026, una acción conjunta de ciudadanos y gobierno

El Presidente Municipal encabezó el primer operativo de remediación de tiraderos clandestinos en este año, en un amplio predio abandonado de la calle Villanueva, en la colonia Villa Campestre, atendiendo de manera directa las solicitudes de las vecinas y vecinos que pedían recuperar ese espacio.

En la colonia Villa Campestre, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la primera intervención del año de Ecología Táctica dentro del programa Capital al 100, transformando un predio abandonado en la calle Villanueva. El Presidente Municipal enfatizó que el éxito de estas acciones radica en el trabajo conjunto: “La clave no es sólo que vengamos nosotros, sino que es un mecanismo para activar gobierno y comunidad juntos”.

La jornada, edición 467 de Capital al 100, respondió directamente a solicitudes de vecinas y vecinos para recuperar el espacio. social. El Alcalde Enrique Galindo reconoció el esfuerzo diario del personal operativo del Ayuntamiento y el apoyo de la empresa Red Ambiental, a quienes calificó como los que “se la rifan todos los días” para mejorar la ciudad.

Destacó que iniciativas como Capital al 100, Ecología Táctica, Domingo de Pilas y Alumbrado Táctico han impulsado resultados concretos, como el posicionamiento de San Luis Potosí como la segunda ciudad mejor iluminada del país y la segunda en mantenimiento de parques y jardines, según datos recientes del INEGI.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, detalló que durante 2025 el programa Ecología Táctica se aplicó en seis puntos distintos de la Capital, consolidándose como una estrategia efectiva para recuperar espacios públicos, combatir la acumulación de basura y mejorar el entorno urbano de manera inmediata y participativa.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal refuerza su modelo de gobernanza cercana, donde las peticiones ciudadanas son el origen de las acciones y la colaboración es el motor principal de los cambios visibles en la ciudad.