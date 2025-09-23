Alcalde Galindo anuncia más obras de pavimentación en las terceras

En la edición 354 del programa Capital al 100, destacó avances en infraestructura hidráulica que han permitido recuperar el suministro de agua en colonias históricamente afectadas

Durante la edición 354 del programa Capital al 100, que se llevó a cabo en Rinconada del Parque, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió a pavimentar los accesos principales de la zona de Las Terceras, al considerar que se trata de la columna vertebral del sector y “no puede seguir en las condiciones en las que está”. Recordó que el gobierno municipal ya había intervenido en la rehabilitación de pozos en esta área, lo que ha contribuido a mitigar el desabasto de agua.

Galindo Ceballos destacó que, al inicio de su administración, casi el 30 por ciento de las colonias de la Capital no recibían agua potable por red, situación que ha cambiado gracias a la perforación de seis nuevos pozos y la reparación de más de 140, todos con tecnología modernizada. Asimismo, anunció que este año continúa el rescate de 21 pozos rurales que estaban abandonados. También mencionó el Alcalde la reciente construcción de la red de agua en Capulines, una zona densamente poblada que antes carecía totalmente del servicio.

En cuanto a la jornada de limpieza de este día, el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que los trabajos se enfocaron en los jardines públicos ubicados entre las calles Parque de la Fuente, Parque de la Ventanilla, Parque de la Paz y Parque de la Colina. Las labores incluyeron poda y faldeo de árboles como mezquites y huizaches, especies endémicas de la región, así como retiro de desechos, pintura de guarniciones y revisión del sistema de alumbrado público.