 Alcalde Enrique Galindo se reúne con más de 200 promotoras culturales de colonias

Refrendó el apoyo del Gobierno de la Capital para incrementar recursos en acciones de promotoría, tradicionales y cultura popular.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos se reunió con más de 200 promotoras y promotores culturales de colonias, a quienes les refrendó el apoyo del Ayuntamiento para incrementar el apoyo para acciones de promotoría, tradicionales y cultura popular, “ya que ustedes son parte esencial de la cultura”, indicó.

En la reunión anual con promotores culturales del municipio de San Luis Potosí, el maestro Galindo Ceballos, convivió con las y los promotores de colonias, en quienes reconoció la fuerza y la fortaleza que tienen en sus comunidades, y agradeció el trabajo y apoyo que hacen en sus calles y colonias, conservando siempre la tradición popular.

“Yo le autorizo a la Dirección de Cultura para que se incremente el apoyo para las y los promotores culturales ya que su trabajo es invaluable, queremos apoyar las tradiciones, promover lo que hacen, llevar talleres a todos lados”, indicó el primer Edil.

A nombre de las y los talleristas del Centro Cultural La Merced, la maestra Marisela Tovar y la maestra Ángeles entregaron al Alcalde Enrique Galindo y a su esposa Estela Arriaga, muestras de productos que se hacen en fomi, gelatina artesanal, reciclado, velas aromáticas y fofuchos, que son algunos de los artículos que se elaboran, y los cuales mostrarán en una siguiente muestra de artículos del Centro Cultural La Merced en la primera semana de diciembre.