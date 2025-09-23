Alcalde Enrique Galindo reconoce el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo y destaca la colaboración con la Capital

El Alcalde de San Luis Potosí subrayó que en cuatro años de administración estatal se alcanzaron avances importantes gracias al compromiso del mandatario estatal; afirmó que la coordinación interinstitucional ofrece resultados positivos para la población.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, después del Cuarto informe de Gobierno del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que durante sus cuatro años de administración del Ejecutivo Estatal se han obtenido grandes avances para el estado, además de que existe una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de la Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el mandatario estatal muestra un fuerte compromiso con el desarrollo, tanto del estado como de la ciudad, impulsa obras y proyectos de gran impacto: “Lo felicito pues rindió un informe muy productivo con muchos resultados y le deseo mucha suerte en lo que resta de su administración”.

Respecto a la relación entre ambas instancias de gobierno, el Alcalde destacó que hay un trabajo conjunto en beneficio de la población: “Cuando las cosas las hacemos juntos nos sale muy bien, más allá de los partidos. Hicimos el compromiso de trabajar por San Luis y darle muchos resultados a la gente”, aseguró.

En este sentido, el Alcalde Enrique Galindo enfatizó que la coordinación con el Gobernador ha permitido alcanzar avances significativos para la Capital y el estado: “A San Luis le va muy bien con él, y vamos a seguir trabajando de manera conjunta para que siga siendo así”, concluyó.