AYUNTAMIENTO

Alcalde Enrique Galindo propone iniciativa para capacitar y fortalecer las policías municipales de todo el país

miércoles, octubre 1, 2025

  • En Sesión de Trabajo de la Asociación Nacional de Alcaldes, el edil potosino plantea crear la academia para mandos medios municipales de todo el país.

Durante su participación en la 7ª. Sesión de Trabajo de la Asociación Nacional de alcaldes (ANEA), el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó una iniciativa para capacitar y fortalecer a las policías municipales de todo el país, con la creación de una academia nacional de mandos, con especialidades en áreas específicas para mejorar la operatividad de las corporaciones.

El presidente de ANEA, Mauricio Tabe Echartea, así como los alcaldes de diversas ciudades de todo México, acogieron con interés la propuesta del Alcalde potosino, quien ofreció enviar el proyecto para que se vea la posiblidad de concretarlo a nivel nacional. En su intervención, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que se trata de un proyecto ya terminado, diseñado integralmente, desde el financiamiento, operación y marco legal, entre otros, para que se puedan otorgar certificaciones oficiales y reconocimientos en la escala de mandos.

Explicó que el proyecto se basa principalmente en la capacitación en materia de seguridad pública, en especialidades policiales, por ejemplo en la formación de policías de investigación o especializados en inteligencia social, entre otros.

Señaló que se tiene considerado un plazo de 12 meses para fundar la academia para mandos medios municipales, que ayudaría a resolver problemas de seguridad junto con el fomento de buenas prácticas y una efectiva coordinación operativa entre el Gobierno Federal, los estatales y los municipales.

