Alcalde Enrique Galindo pone en marcha el programa «Diez Razones para Avanzar»

En un evento con los representantes de las cámaras empresariales del notariado y la sociedad presentó esta Iniciativa que busca agilizar trámites en materia de catastro y desarrollo urbano , eliminar gestores y garantizar transparencia

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó el programa «Diez Razones para Avanzar», una iniciativa impulsada por la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento; este programa tiene como objetivo agilizar trámites administrativos clave, simplificando procesos y eliminando la necesidad de gestores externos, a través de la digitalización y la implementación de plataformas en línea, el Gobierno Municipal busca hacer más dinámicos los trámites más solicitados, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la administración pública.

El programa se estructura en tres etapas fundamentales: la presentación de expedientes digitales, la creación de una plataforma de ingreso y pago en línea, y la autorización digital mediante firma electrónica, estas medidas no solo facilitarán la gestión de licencias de construcción y otros trámites urbanos, sino que también permitirán a los ciudadanos realizar sus gestiones desde cualquier lugar y en cualquier momento, evitar largas filas y traslados innecesarios. «Esta iniciativa está dirigida a hacer un gobierno más eficiente y transparente, asegurando que los trámites no entorpezcan el desarrollo de nuestra capital», destacó Galindo Ceballos durante su intervención.

Acompañaron al Presidente Municipal, la directora de Catastro, Ángeles Rodríguez Aguirre, señaló que el objetivo es brindar un servicio más accesible y cómodo para la ciudadanía, además de erradicar actos indebidos o de corrupción relacionados con los trámites. La presidenta de la Alianza Empresarial, Imelda Elizalde Martínez, y otros representantes empresariales como Leopoldo Stvens Amaro de la CMIC y los notarios Jaime Delgado Alcalde y Alfonso Castillo Machuca, también estuvieron presentes en el evento, apoyando la iniciativa.

Este esfuerzo de digitalización incluye diez trámites clave, como la Licencia de Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Construcción, Licencia de Uso de Suelo, entre otros. Con ello, se busca crear una administración pública moderna y sostenible, que beneficie tanto a la ciudadanía como al sector empresarial.

El Alcalde concluyó destacando que el programa es una clara muestra del compromiso del gobierno local con la modernización, la transparencia y el desarrollo de la ciudad, asegurando que este avance impulsará aún más el crecimiento económico y la calidad de vida en San Luis Potosí.