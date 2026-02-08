Alcalde Enrique Galindo lleva soluciones inmediatas a Villa Fontana en agua, alumbrado y espacios públicos

Durante la jornada Domingo de Pilas 212, el Presidente Municipal instruyó la instalación de juegos infantiles y el reforzamiento del alumbrado público, para responder de manera directa a las necesidades de las y los vecinos de Villa Fontana.

En el marco del programa Domingo de Pilas, edición 212, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una jornada de trabajo en el jardín de la fracción Villa Fontana, donde reafirmó que este esquema municipal permite atender directamente en las colonias las principales necesidades de las y los ciudadanos, con la participación coordinada de diversas áreas del Ayuntamiento.

Durante el recorrido por el jardín de Villa Fontana, el Alcalde instruyó la instalación de juegos infantiles y el reforzamiento del alumbrado público, con el objetivo de mejorar la seguridad, fortalecer la convivencia familiar y recuperar los espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Asimismo, informó que se detectó un error técnico externo que afectó el suministro de agua potable en la zona, por lo que instruyó a Interapas atender la situación de manera inmediata y garantizar el abasto gratuito de agua mediante pipas, al subrayar que el acceso al agua es un derecho humano fundamental.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal destacó la labor del Sistema Municipal DIF, al que calificó como la cara más amable y el corazón del Ayuntamiento, por la atención integral que brinda a adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y mujeres, incluyendo acciones de apoyo en casos de violencia de género, a través de programas como Puerta Violeta y la Instancia de las Mujeres.