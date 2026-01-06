Alcalde Enrique Galindo llama a su Gabinete a fortalecer servicios y mejorar resultados

En la primera reunión con su equipo de trabajo en este año, instruyó agilizar trámites y mantener la eficiencia operativa.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la primera reunión de gabinete del 2026, donde exhortó a su equipo de trabajo a mantener el ritmo de trabajo, e incluso a redoblar esfuerzos para ofrecer servicios públicos eficientes, rápidos y oportunos que garanticen a la ciudadanía un municipio con calidad de vida, inversión y bienestar.

Durante la sesión se revisaron tanto los aspectos operativos como los procesos administrativos, especialmente aquellos que impactan directamente en la atención a las y los usuarios, como sucede en esta temporada con los descuentos en el pago del impuesto predial que aprovecha la ciudadanía, porque además el Ayuntamiento ofrece diversas alternativas para facilitar los trámites.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó su compromiso con un San Luis Amable, administrado con equidad, resultados y cercanía con la gente: “Estamos listos para cumplir con todo lo que la ciudad espera este 2026”, expresó el Presidente Municipal.