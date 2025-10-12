Alcalde Enrique Galindo impulsa la participación ciudadana y la transformación, con el Domingo de Pilas en Satélite

El Presidente Municipal se comprometió a la pavimentación de la calle República de Brasil. El Alcalde mencionó que se han pavimentado más de 215 calles en la ciudad, un logro sin precedentes.

En un encuentro con la comunidad de la colonia Satélite, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el Domingo de Pilas número 198, con el que se fomenta la participación ciudadana y la regeneración del espacio social. Acompañado por el Cabildo Infantil y diversos directores municipales, el Alcalde destacó la importancia de estas jornadas para construir una nueva cultura cívica y atender las necesidades de los vecinos de manera directa y eficiente.

Durante la jornada, el Alcalde Galindo Ceballos anunció el compromiso de pavimentar la calle Brasil, una demanda largamente esperada por los residentes. Subrayó el éxito de la administración municipal en la pavimentación de más de 215 calles en la ciudad, un logro sin precedentes conseguido gracias al programa Vialidades Potosinas.

Asimismo, resaltó la expansión de la «Ruta de la Salud», que ahora incluye análisis clínicos y un cuadro de medicamentos, consolidándose como el programa de este tipo más completo en México, ofreciendo servicios gratuitos como detección de cáncer de mama, exámenes de la vista y auditivos, y pruebas de glucosa.

El Alcalde agradeció la presencia de los líderes de tianguis, el Cabildo Infantil y todos los participantes, reafirmando el compromiso de su administración con la comunidad. Destacó la importancia de programas como «Con Nosotras» para erradicar la violencia contra las mujeres y la labor de la coordinación de zonas no delegacionales. El Domingo de Pilas en la colonia Satélite no solo fue una jornada de trabajo, sino una muestra del esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía para construir una ciudad más justa, sana y participativa.