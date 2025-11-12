23.1 C
Alcalde Enrique Galindo entrega segundo paquete de dictámenes de Protección Civil

By Redacción
79
miércoles, noviembre 12, 2025

  • El Gobierno de la Capital continúa con el reordenamiento administrativo en la dependencia mediante la entrega de 150 dictámenes, fortaleciendo la transparencia, la seguridad y la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales.

En seguimiento al proceso de reordenamiento administrativo que impulsa el Gobierno de la Capital, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos presidió la entrega de 150 dictámenes emitidos por la Dirección Municipal de Protección Civil, con lo que se da continuidad a la modernización de los trámites y servicios a la ciudadanía.

Durante la entrega, el Presidente Municipal resaltó que esta acción refleja el compromiso de la administración capitalina con la eficiencia institucional, la legalidad y la atención oportuna a la ciudadanía.

Subrayó además que el objetivo es garantizar que cada procedimiento se realice con transparencia, agilidad y estricto apego a la normativa vigente.

El Alcalde señaló que la regularización de los dictámenes permite fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad en los establecimientos comerciales e industriales del municipio, generando confianza entre la ciudadanía y el sector productivo.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno de la Capital para continuar con la actualización de procesos internos y la implementación de herramientas que faciliten los servicios públicos.

