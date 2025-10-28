29.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Alcalde Enrique Galindo en alianza con CANACO regenera espacios públicos de la Capital

By Redacción
martes, octubre 28, 2025
  • El Presidente Municipal impulsa remozamiento de los espacios de la ciudad afectados por el crecimiento excesivo de vegetación por las lluvias

Durante la edición 390 del programa Capital al 100, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que los esfuerzos diarios de remozamiento urbano se están enfocando en la recuperación de camellones, afectados por el crecimiento excesivo de vegetación tras las lluvias. Acompañado por el presidente de Canaco, Fernando Díaz de León, así como de Mónica Heredia; presidenta de Nuestro Centro y del Consejo de Seguridad del Centro Histórico  y funcionarios municipales, el edil explicó que estos espacios requieren atención inmediata, ya que deterioran la imagen de la ciudad. “Eso ocasiona que la ciudad se desfigure y cause mal aspecto, hay que recuperarlos”, señaló.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, detalló que los trabajos se concentran en el camellón de avenida de las Torres, desde Luis Donaldo Colosio hasta Coronel Romero, y también en el camellón de Coronel Romero. Además, mencionó que otras cuadrillas trabajan simultáneamente en avenida Observatorio, Río Españita, así como en los panteones municipales y en plazas públicas del Centro Histórico.

El presidente de la Canaco, Fernando Díaz de León, reconoció la labor diaria del ayuntamiento por mejorar la imagen urbana y expresó su respaldo a las acciones que se ejecutan, tanto entre semana como en los tradicionales Domingos de Pilas, que movilizan a servidores públicos y ciudadanía en el municipio. Esta estrategia, aseguró el alcalde Enrique Galindo, “continuará para reforzar el embellecimiento urbano y la recuperación de parques y jardines en San Luis Capital”.

