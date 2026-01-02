Alcalde Enrique Galindo destaca alta participación ciudadana en inicio del pago del predial 2026

Con gran afluencia, miles de contribuyentes aprovechan los descuentos del 15% en general y del 50% para adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de las facilidades impulsadas por el Gobierno de la Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el pago del impuesto predial 2026 inició con una gran afluencia de contribuyentes cumplidos, quienes desde los primeros días de enero han acudido a aprovechar el 15% de descuento en general, así como el 50% dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad, en las distintas modalidades habilitadas por el Gobierno de la Capital.

El Presidente Municipal destacó que, para facilitar el trámite y brindar una atención digna y eficiente, la Tesorería Municipal implementó acciones especiales en las cajas recaudadoras, particularmente en la Unidad Administrativa Municipal, que registra la mayor afluencia, así como en los módulos ubicados en Avenida Ferrocarril, Zenón Fernández, Plaza del Valle, Palacio Municipal, Panteón El Saucito, Centro Unión, Oficina de Parquímetros y en los mercados República y Revolución.

Asimismo, el Alcalde Galindo señaló que también se ha registrado una importante participación en las cajas instaladas en Plaza El Dorado, Plaza Sendero y Plaza San Luis, además de la Comandancia Horizontes y las Delegaciones La Pila y Bocas, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en las facilidades y opciones que ofrece el Ayuntamiento.

Finalmente, el Gobierno Municipal recordó que, por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo, se mantienen alternativas para evitar traslados, como el pago en sucursales de Bancomer, Banamex, Banorte, BanBajío, Scotiabank y Banregio, en la Caja Popular Real del Potosí, así como en línea, a través de la plataforma oficial del Gobierno de la Capital.