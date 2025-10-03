Alcalde Enrique Galindo construye una ciudad más segura desde sus colonias

La estrategia de seguridad impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad e Inteligencia Social continúa creciendo en las colonias, consolidándose como un modelo reconocido a nivel nacional. Actualmente, 700 Comités trabajan de la mano con la Policía de la Capital, lo que ha permitido fortalecer la prevención del delito y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Gracias a la participación vecinal, se han logrado avances concretos, así lo expresó Ana Isabel Rocha, integrante del Comité de Seguridad de la colonia Himno Nacional. Destacó que, a través de la organización con vecinos, comenzaron a ver que era real la atención de la policía municipal. Además, en su colonia ha constatado los beneficios de la proximidad policial y el uso de tecnología, como las cámaras de video-vigilancia con transmisión en tiempo real desde las nuevas patrullas.

Para Sara Ramírez, vecina de Himno Nacional el cambio ha sido evidente: “vemos mejores respuestas, hay presencia en nuestras colonias, con cercanía, amabilidad y respeto. Está comprobado”. Reconoció también el compromiso de los elementos de la Policía de la Capital, quienes han ganado su confianza al mostrar que son personas que arriesgan su vida por la seguridad ciudadana.

La mejora también se ha reflejado en la infraestructura urbana, comentó Laura Ávila quien compartió que, gracias a la instalación de alumbrado táctico en su colonia, la delincuencia ha disminuido notablemente.

Rebeca Castro, vecina de la colonia San Salvador, dijo que “en estos cuatro años hemos visto cambios reales, el Alcalde trabaja más cerca de los ciudadanos, de domingo a domingo, y estamos muy agradecidos por los beneficios que ha traído a través de los Comités”.

Finalmente, Óscar Felipe Reyna subrayó la importancia del rescate de espacios públicos y la convivencia vecinal que se ha logrado gracias a esta estrategia. “Antes no nos conocíamos entre vecinos; hoy estamos todos comunicados. Cuando algo sucede, pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tenemos respuesta inmediata. Eso nos da la certeza de poder sentirnos tranquilos en nuestra colonia”.