Alcalde Enrique Galindo atiende personalmente afectación en pozo de la colonia Manuel José Othón

Cuadrillas de Interapas y municipales trabajaron en las instalaciones de agua y arrancaron acciones de limpieza integral como parte de la edición 332 del programa Capital al 100.

Durante la jornada 332 del programa Capital al 100, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos supervisó personalmente el pozo de agua potable ubicado en la colonia Manuel José Othón, que presentó un desperfecto. El Alcalde instruyó una evaluación inmediata de los daños y, mientras se soluciona la falla, conectar el suministro de agua a una red alterna. Además, informó que el sistema de drenaje también está siendo revisado este mismo miércoles.

Tras reunirse con vecinas y vecinos, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió a regresar a la colonia después de su Primer Informe de Gobierno de la administración 2024-2027, para recorrer las calles junto a su gabinete y miembros del Cabildo. Ahí se establecerán prioridades en infraestructura y servicios públicos, con el objetivo de atenderlas de manera inmediata.

El Presidente Municipal Enrique Galindo reiteró que Capital al 100 no solo es un programa de intervención urbana, sino una estrategia integral de cercanía con la ciudadanía, donde se escuchan de primera mano las problemáticas y se responde con soluciones concretas. “Este modelo ha demostrado que cuando el gobierno trabaja caminando las calles, y no solo desde las oficinas, los resultados son más efectivos y visibles para la gente”, afirmó.

En tanto, como parte de la jornada integral, cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales comenzaron labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles, pintura de guarniciones y revisión del alumbrado público.