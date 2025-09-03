27.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Alcalde Enrique Galindo atiende personalmente afectación en pozo de la colonia Manuel José Othón

By Redacción
78
spot_img
miércoles, septiembre 3, 2025

  • Cuadrillas de Interapas y municipales trabajaron en las instalaciones de agua y arrancaron acciones de limpieza integral como parte de la edición 332 del programa Capital al 100.

Durante la jornada 332 del programa Capital al 100, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos supervisó personalmente el pozo de agua potable ubicado en la colonia Manuel José Othón, que presentó un desperfecto. El Alcalde instruyó una evaluación inmediata de los daños y, mientras se soluciona la falla, conectar el suministro de agua a una red alterna. Además, informó que el sistema de drenaje también está siendo revisado este mismo miércoles.

Tras reunirse con vecinas y vecinos, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió a regresar a la colonia después de su Primer Informe de Gobierno  de la administración 2024-2027, para recorrer las calles junto a su gabinete y miembros del Cabildo. Ahí se establecerán prioridades en infraestructura y servicios públicos, con el objetivo de atenderlas de manera inmediata.

El Presidente Municipal Enrique Galindo reiteró que Capital al 100 no solo es un programa de intervención urbana, sino una estrategia integral de cercanía con la ciudadanía, donde se escuchan de primera mano las problemáticas y se responde con soluciones concretas. “Este modelo ha demostrado que cuando el gobierno trabaja caminando las calles, y no solo desde las oficinas, los resultados son más efectivos y visibles para la gente”, afirmó.

En tanto, como parte de la jornada integral, cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales comenzaron labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles, pintura de guarniciones y revisión del alumbrado público.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO Y EMPRESARIOS POTOSINOS INICIAN GIRA DE TRABAJO EN JAPÓN
Artículo siguiente
Recomienda IMSS San Luis Potosí medidas de higiene para prevenir Virus de manos, pies y boca en niñas y niños
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.