Alcalde Enrique Galindo anuncia operativo integral de seguridad por Año Nuevo en la Capital

Con acciones preventivas, operativos coordinados y vigilancia reforzada, el Gobierno de la Capital busca garantizar celebraciones seguras, orden público y un saldo positivo durante el cierre de año en San Luis Potosí.

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo y como parte del operativo Diciembre Seguro 2025, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Policía de la Capital implementará una estrategia integral de seguridad para proteger a las familias y preservar el orden público en todo el municipio.

El Alcalde explicó que este dispositivo contempla acciones preventivas para evitar la realización de bailes en la vía pública sin autorización municipal, ya que este tipo de eventos pueden generar situaciones de riesgo: “Nuestro objetivo es que las familias celebren con tranquilidad y que las colonias mantengan la paz durante estas fechas”, señaló.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los días 31 de diciembre y 1 de enero se reforzará el operativo Cohetón, con el fin de inhibir la venta y el uso de pirotecnia prohibida: “Queremos reducir accidentes, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y prevenir incidentes que pueden evitarse”, subrayó.

Asimismo, el Presidente Municipal indicó que se fortalecerá la vigilancia en zonas comerciales mediante el operativo Escudo Urbano, con especial atención en áreas de alta afluencia, para inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad tanto a comerciantes como a consumidores.

En materia de vialidad, el Alcalde reiteró que se mantendrá de manera itinerante el programa Conducción Segura, orientado a prevenir que personas bajo los efectos del alcohol conduzcan vehículos. “No se trata de sancionar, sino de salvar vidas y evitar tragedias”, puntualizó.

Finalmente, el Presidente Municipal Enrique Galindo afirmó que la Policía de la Capital refrenda su cercanía con la ciudadanía y su compromiso de trabajar de forma preventiva y coordinada, con la expectativa de lograr un saldo positivo durante las festividades de fin de año y comenzar el nuevo año con orden y seguridad para todas y todos.