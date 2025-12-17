Albergue Invernal del DIF Municipal registra 180 pernoctas de personas en situación vulnerable

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí mantiene en operación el Albergue Invernal, a través del DIF Municipal y en coordinación con Protección Civil, como parte de las acciones de atención y protección a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en coordinación con la Dirección de Protección Civil, puso en marcha por cuarto año consecutivo el Albergue Invernal a partir del pasado 1 de diciembre, con el propósito de brindar resguardo y atención integral a personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas.

Con corte a la fecha, el Albergue Invernal ha brindado atención a más de 14 personas en situación de vulnerabilidad, registrando un total de 180 pernoctas de personas que han ingresado de manera voluntaria.

El traslado de las personas beneficiarias se realiza, en algunos casos, mediante unidades de Protección Civil Municipal, las cuales efectúan recorridos para identificar y ofrecer resguardo a personas expuestas a condiciones climáticas adversas.

Asimismo, otras personas acuden de manera directa al espacio ubicado en las instalaciones de Protección Civil Municipal, en la intersección de las avenidas Coronel Romero y Salvador Nava, el cual opera en un horario de 20:00 a 08:00 horas.

Las personas que ingresan al albergue son evaluadas mediante un filtro sanitario, donde reciben atención médica básica, así como valoración por parte de las áreas de Trabajo Social y Psicología, además de contar con servicios de aseo personal.

De igual forma, se les proporciona ropa limpia, una cena caliente y un espacio adecuado, seguro y digno para su descanso. En aquellos casos en los que las personas no aceptan ser trasladadas al albergue, se les entregan cobijas, pan y una bebida caliente como medida de apoyo inmediato.

Al concluir la estancia nocturna, se brinda desayuno a las personas atendidas y, cuando la situación lo amerita, se realiza el acompañamiento correspondiente para la localización de redes familiares o la canalización a opciones de reinserción social y laboral.

Durante la presente edición del programa, se han realizado 15 trámites de documentación, siete canalizaciones a distintos servicios del DIF Municipal, una canalización al Centro Municipal de Salud Mental, un caso de reinserción social exitosa, así como la canalización de dos mujeres a Puerta Violeta para su atención especializada.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí refrenda su compromiso de implementar acciones orientadas a la protección y atención de las personas en situación de mayor vulnerabilidad ante las temperaturas extremas que se presentan durante la noche y la madrugada.

La ciudadanía puede reportar a personas que requieran apoyo al número telefónico 444 420 30 61, o bien canalizarlas directamente al Albergue Invernal.

Asimismo, se reitera la invitación a la población a realizar donaciones de ropa y calzado en buen estado y limpios para fortalecer la atención brindada en este espacio.