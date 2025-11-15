Agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil realizan misión ecológica en San Luis Capital

Más de 30 niñas y niños conocieron la importancia de la Mariposa Monarca y su conservación en suelo potosino.

La actividad se realizó en colaboración con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, junto con el Centro Integral de Educación Ambiental, Casa Colorada.

Como parte de las acciones que promueve el Gobierno de la Capital para fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia, más de 30 agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal realizaron una misión ecológica enfocada en el conocimiento y la protección de la Mariposa Monarca, especie emblemática por su migración y reproducción en territorio potosino.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa este tipo de iniciativas que promueven el respeto por el entorno natural y la formación de ciudadanía responsable, en sintonía con el modelo de ciudad que construye: una San Luis más amable, sustentable y participativa.

Febe Mabel Crispín, encargada del programa, informó que la actividad se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, a través del Centro Integral de Educación Ambiental, Casa Colorada, donde las y los agentes infantiles convivieron, aprendieron estrategias de conservación y reflexionaron sobre el impacto de la Mariposa Monarca en el equilibrio ecológico.

Durante la jornada, se contó con la participación del director de Ecología, Jamie Mendieta, quien compartió con las y los asistentes la relevancia de proteger los espacios naturales que permiten el paso y reproducción de esta especie migratoria, así como el papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de un entorno más sustentable.

Con esta misión, las y los agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil suman esfuerzos por la construcción de un San Luis Amable, donde el bienestar, la conciencia ambiental y la participación ciudadana comienzan desde la niñez.