AYUNTAMIENTO

Adultos mayores reconocen al Alcalde Enrique Galindo por las obras y acciones en beneficio de este sector

By Redacción
77
domingo, octubre 5, 2025

  • DIF Municipal fortalece programas y apoyos: “Estamos totalmente consentidos y bien recibidos”, destacan beneficiarios.

SLP.- Integrantes de Clubes de Adultos Mayores del DIF Municipal, reconocieron el esfuerzo realizado durante estos cuatro años del Gobierno Municipal del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, en los que se ha logrado mejorar su calidad de vida a través de programas, apoyos y actividades que hoy los hacen sentirse valorados y acompañados.

Margarita Zamarrón Gómez, integrante del Club de Adultos Mayores “Alegría de Vivir”, destacó la respuesta y el trato recibido: “La atención ha sido maravillosa, al 100. Nos han atendido muy bien a los adultos mayores, quienes hemos crecido mucho con todas las oportunidades que nos han dado y múltiples apoyos”.

La beneficiaria señaló que durante este tiempo han recibido sillas de ruedas, atención en salud física y mental, como cuadernos y diversas actividades que los mantienen activos y motivados. “Estamos totalmente consentidos. Estábamos muy abandonados, pero ya tenemos 4 años de estar bien atendidos”, expresó.

Finalmente, Margarita Zamarrón resaltó el compromiso de la actual administración con este sector: “Hay muchísimas razones para amar a San Luis, muchas de ellas gracias al Alcalde Enrique Galindo. Lo felicito y nos felicitamos todos por haber elegido a una persona idónea para el puesto”, concluyó.

