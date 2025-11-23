Además del mejoramiento de caminos, en Bocas se rehabilitan calles para beneficio de la población

El Delegado Jaime Waldo Luna informó que se mejora la carretera de la comunidad de Jarrillas en varios tramos en atención a solicitudes ciudadanas.

Y junto con el INTERAPAS, la autoridad delegacional coadyuvó en la pavimentación de la calle Capitán Miguel Caldera.

Como parte de las acciones para cerrar este año, el Delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, reafirmó que a la par de la modernización de caminos y carreteras, en esta demarcación se rehabilitan calles para contar con una mejor movilidad y un tránsito más seguro.

Como prueba del cumplimiento a la instrucción precisa del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de darle seguimiento a distintos proyectos de alto impacto social, se llevaron a cabo diversos trabajos en el camino a la localidad de Jarrillas, donde se extendieron más de 49 metros cúbicos de material en distintos tramos.

“El objetivo de estas intervenciones es que la superficie de rodamiento haga más fácil la circulación de las y los habitantes de esta comunidad que se ubica en la zona rural de Bocas, además coadyuvará en el fortalecimiento de la conectividad dentro del mismo poblado”, explicó Waldo Luna.

Asimismo, dio a conocer que en colaboración con INTERAPAS, se trabajó en el relleno y pavimentación de la calle Capitán Miguel Caldera; esta acción corresponde al área previamente excavada para resolver la problemática en la red de drenaje, alcantarillado y agua potable en la cabecera delegacional.

Para concluir, el titular de la demarcación de Bocas remarcó que estos trabajos conjuntos, así como el mejoramiento de vialidades seguirán “con el único objetivo de tener un territorio más accesible y digno para las potosinas y potosinos que habitan en esta zona del Municipio de San Luis Potosí”.