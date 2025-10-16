24.9 C
San Luis Potosí
Acuerdan empresarios y Ayuntamiento usar plataforma del INE para evitar ingreso de menores a bares

By Redacción
jueves, octubre 16, 2025

  • ⁠El Alcalde Enrique Galindo, la Dirección de Comercio y la Asociación de Empresarios del Entretenimiento implementarán revisiones digitales para detectar credenciales alteradas y reforzar la vigilancia en centros nocturnos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Comercio y  la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, sostuvieron una reunión en la que se acordó fortalecer los mecanismos de verificación de edad para evitar el ingreso de menores a bares y discotecas. Durante el encuentro, la asociación propuso utilizar la plataforma digital pública del Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar posibles alteraciones en credenciales para votar que algunos jóvenes utilizan para ingresar a estos establecimientos.

Roberto Pinto Madrid, Presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, señaló que tanto la autoridad municipal como los empresarios coincidieron en que el uso de esta herramienta digital permitirá reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normatividad, con esta medida, los inspectores y propietarios podrán validar en tiempo real la autenticidad de las credenciales, haciendo más efectiva la detección de documentos apócrifos o manipulados.

El Director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda destacó que esta responsabilidad será compartida entre los tres sectores involucrados: autoridades municipales, empresarios y padres de familia. “La vigilancia debe comenzar en el seno familiar; es importante que los padres orienten y eviten que sus hijos menores intenten ingresar a lugares de diversión nocturna con documentos alterados”, enfatizó el funcionario municipal.

Asimismo, la Dirección de Comercio y los propietarios de los establecimientos se comprometieron a realizar inspecciones permanentes para impedir el acceso de menores y reforzar las medidas de control en los puntos de ingreso. Los empresarios afirmaron que con estas herramientas digitales se hará más estricta la verificación de edad, contribuyendo a un ambiente más seguro y en cumplimiento con la ley.

