16.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Acuerda Consejo Municipal de la Juventud coordinación con Centros de Desarrollo Comunitario

By Redacción
114
miércoles, diciembre 10, 2025

  • El objetivo es estar más cerca de las juventudes y atender sus principales peticiones.
  • También se impulsarán proyectos a fin de impulsar el desarrollo de estos sectores de la población potosina.

Al sesionar el Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, sus representantes acordaron realizar trabajo colaborativo con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Capital y sus áreas, para otorgar una atención más amplia a las juventudes de San Luis Potosí.

Por ello, en la reunión correspondiente a este mes, se acordó trabajar de la mano con los Centros de Desarrollo Comunitario para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de estos sectores de la población potosina.

“Desde la visión y acciones que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, seguimos construyendo lugares de participación, diálogo y colaboración, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes de nuestra ciudad”, puntualizó el director de Atención a las Juventudes, Guillermo Rivera Morales.

Aprovechó para agradecer a quienes forman parte de este Consejo ciudadano, por sumarse con propuestas, además de impulsar la coordinación con dependencias municipales para estar más cerca de las juventudes y atender sus principales peticiones.

La sesión ordinaria del también llamado Consejo Municipal de la Juventud se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario “Terremoto”, con la presencia del titular de los citados espacios municipales, Ignacio Delgado, quien refrendó el compromiso de esta coordinación de esfuerzos para beneficio de San Luis Capital.

Artículo anterior
Alcalde Galindo impulsa tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital
Artículo siguiente
Atenderá Gobierno de la Capital a perros ubicados en avenida Chapultepec
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.