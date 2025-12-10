Acuerda Consejo Municipal de la Juventud coordinación con Centros de Desarrollo Comunitario

El objetivo es estar más cerca de las juventudes y atender sus principales peticiones.

También se impulsarán proyectos a fin de impulsar el desarrollo de estos sectores de la población potosina.

Al sesionar el Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, sus representantes acordaron realizar trabajo colaborativo con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Capital y sus áreas, para otorgar una atención más amplia a las juventudes de San Luis Potosí.

Por ello, en la reunión correspondiente a este mes, se acordó trabajar de la mano con los Centros de Desarrollo Comunitario para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de estos sectores de la población potosina.

“Desde la visión y acciones que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, seguimos construyendo lugares de participación, diálogo y colaboración, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes de nuestra ciudad”, puntualizó el director de Atención a las Juventudes, Guillermo Rivera Morales.

Aprovechó para agradecer a quienes forman parte de este Consejo ciudadano, por sumarse con propuestas, además de impulsar la coordinación con dependencias municipales para estar más cerca de las juventudes y atender sus principales peticiones.

La sesión ordinaria del también llamado Consejo Municipal de la Juventud se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario “Terremoto”, con la presencia del titular de los citados espacios municipales, Ignacio Delgado, quien refrendó el compromiso de esta coordinación de esfuerzos para beneficio de San Luis Capital.