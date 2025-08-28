Acuerda Alcalde, Enrique Galindo con tianguistas modernización y profesionalización de los mercados sobre ruedas

Se reúne con representantes de las distintas rutas y reafirma la voluntad y la disposición institucional para respaldar a este sector

Comerciantes reconocen la apertura del Presidente Municipal para atender las solicitudes incluidas en el pliego petitorio entregado

En reunión con representantes de las distintas rutas de tianguis, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos reafirmó el diálogo abierto para atender sus inquietudes y solicitudes como parte de esta nueva relación institucional, además se comprometió a la modernización y la profesionalización de los mercados sobre ruedas, siempre de la mano con sus comerciantes.

Resaltó la voluntad de este sector, “y seguro estoy que lograremos avances porque hay disposición de parte de ustedes y por supuesto de la nuestra”. Como primer acuerdo, Galindo Ceballos dio instrucción para iniciar reuniones inmediatas con Obras Públicas, la Secretaría de Bienestar capitalina, Gestión Ecológica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Desarrollo Económico, entre otras, para atender varias solicitudes del pliego petitorio recibido.

Asimismo, el Alcalde de San Luis Potosí consideró que la credencialización coadyuvará en garantizar la labor de las y los tianguistas de manera organizada y en orden, además de incentivar la promoción de los mercados sobre ruedas y darle seguimiento a proyectos que serán benéficos para este sector a futuro.

Representantes y líderes de las distintas rutas de tianguis reconocieron la apertura del Presidente Municipal, Enrique Galindo, a quien además le entregaron el pliego petitorio que incluye temas ya consensuados entre los que sobresalen seguridad, vialidad, coordinación con otras dependencias municipales, disposición de residuos que serán atendidos en mesas de trabajo que en breve iniciarán.

Finalmente, el Director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda añadió que a la par de avanzar en la credencialización de estos comerciantes, se mantendrá igualmente el diálogo y se tendrá un trabajo permanente con este sector, en el que se involucrarán a otras dependencias municipales como parte de los acuerdos de este recién encuentro con el Alcalde, Enrique Galindo.