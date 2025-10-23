24.6 C
Activa Interapas pozos de reserva ante nueva interrupción de “El Realito

jueves, octubre 23, 2025
  • El acueducto suma catorce suspensiones en lo que va del año.

SLP.- Durante la madrugada de este jueves, INTERAPAS detectó la falta de llegada de agua proveniente del sistema “El Realito” a los tanques de almacenamiento, por lo que se activó el protocolo de atención para garantizar el abasto en la zona sur-oriente de la ciudad.

A través de los pozos de reserva y los operativos de distribución con camiones cisterna, el organismo atiende a las colonias que dependen de esta fuente de suministro.

La última suspensión del acueducto se presentó el pasado 18 de septiembre, por lo que con esta suman catorce interrupciones en lo que va del año.

Para reportes o información sobre el servicio, los usuarios pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00 o consultar los canales oficiales de INTERAPAS.

