AYUNTAMIENTO

Acciones municipales buscan un Centro Histórico más funcional y amable

viernes, enero 23, 2026

  • Con la participación de diversas áreas municipales, se iniciaron trabajos integrales para mejorar la imagen y ofrecer espacios más agradables en el corazón de la ciudad

Desde las primeras horas de esta mañana, distintas áreas del gobierno municipal de San Luis Capital comenzaron labores en el Comité del Centro Histórico, sumando esfuerzos para que este emblemático espacio se vea y se sienta mejor. El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabeza estas iniciativas, reafirmando el compromiso del gobierno municipal de construir un Centro más amable y atractivo para ciudadanos y turistas.

Entre las dependencias involucradas se encuentran Comercio, Servicios Municipales, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Unidad de Gestión del Centro Histórico, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la Secretaría General.

Cada acción emprendida tiene como objetivo cuidar la imagen del corazón de la ciudad, fortalecer su identidad y ofrecer espacios más ordenados y agradables para quienes lo visitan y lo habitan a diario.

