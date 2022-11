Abusos en INTERAPAS no frenan

Mandan a adultos mayores a oficinas lejanas

INTERAPAS hace ajustes arbitrarios y cobran de más

No respetan el descuento a las personas de la Tercera Edad

Cientos de adultos mayores se quejan de que el INTERAPAS no les recibe el pago de su recibo y los obligan a trasladarse a las oficinas de Los Filtros. Después de perder todo el día, el organismo operador sale con su batea de babas de que están haciendo ajustes y los usuarios tienen que pagar de más.

Ante esta redacción, los adultos mayores, residentes principalmente en Jacarandas, Valle de Tecnológico y otras colonias, manifestaron que por su edad y sus padecimientos les resulta difícil trasladarse a Los Filtros a pagar el servicio.

“Un servicio que nunca llega, pues tenemos meses que nos envían pipas y no a todos nos alcanza, no obstante, tenemos que pagar por algo que no estamos recibiendo.”, señalaron.

Explicaron que resulta lamentable y que es una aberración, el que el INTERAPAS pretenda subir las tarifas del agua cuando este servicio no llega a las casas. “Algo esta ocurriendo porque el servicio es pésimo” “Si hay corrupción o manejos irregulares, ya es tiempo que el presidente municipal y el Congreso del Estado intervengan y pongan orden”.

Comentaron, que solo el día de ayer y hoy, decenas de adultos mayores con problemas de salud han tenido que moverse hasta los filtros para pagar sus recibos, simplemente porque en otras oficinas cercanas a sus domicilios no se los reciben y tampoco les respetan el descuento a las personas adultas.

Señalaron que el personal de INTERAPAS son unos vulgares burócratas que no resuelven nada, ya que sin explicación y justificación alguna están cobrando según ellos un ajuste que representa más del 50 porciento del valor del recibo. En este contexto, dijeron que es una verdadera arbitrariedad e injusticia. Al respecto, indicaron que, si continúan las corruptelas y el mal servicio en el INTERAPAS, cerrarán las calles y tomarán medidas drásticas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...