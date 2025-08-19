18.2 C
A un mes de operaciones, “cuadrilla de cierre” de Interapas realiza 142 acciones de rehabilitación de pavimento

By Redacción
martes, agosto 19, 2025

  • La nueva cuadrilla atiende de 5 a 7 reposiciones de pavimento diarios.

SLP.– A un mes de haber iniciado labores, la “cuadrilla de cierre” de INTERAPAS ha concluido 142 acciones de restitución de pavimento en distintos puntos de la zona metropolitana, dando seguimiento a las reparaciones de fugas en la red hidráulica.

La cuadrilla comenzó operaciones el pasado 16 de julio y ha logrado atender entre 5 y 7 reportes diarios, lo que representa un promedio superior al compromiso realizado al inicio del proyecto.

Con este esquema de trabajo, INTERAPAS planifica que en un máximo de 72 horas tras la reparación de una fuga se concluya con el cierre de la superficie intervenida, dando respuesta a una de las principales demandas ciudadanas.

Estas acciones forman parte de la estrategia de INTERAPAS para mejorar la atención a reportes, restituir la movilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica y vial en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana.

