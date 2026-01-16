24.2 C
A buen ritmo, el Alcalde Galindo sigue entregando nuevas calles

viernes, enero 16, 2026

– _*El Jefe del Gobierno de la Capital entregó la avenida de las Presas, en la colonia El Aguaje, en donde también anunció la construcción de un nuevo parque lineal; esta nueva pavimentación en el sur de la ciudad confirma el extraordinario ritmo de trabajo que mantiene la actual administración municipal._

“Viene un 2026 de muchas obras para seguir mejorando la movilidad y la calidad de vida de muchas familias”, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, durante la entrega de una nueva vialidad, ahora en la Colonia El Aguaje, una calle que durante más de 30 años permaneció sin pavimentación ni servicios.

Además de inaugurar la Avenida de Las Presas, que abarca una superficie de más de 5 mil 700 metros cuadrados y que representa la vialidad 79 en lo que va de la actual administración, el Jefe del Gobierno de la Capital anunció la creación de un parque lineal en esta zona de la ciudad, cuyo proyecto ejecutivo ya está en proceso.

Además de la entrega de esta nueva vialidad, en el marco de la jornada 456 del programa Capital al 100, personal del Ayuntamiento y los vecinos conjuntaron esfuerzos para mejorar los espacios públicos de la colonia y realizar acciones de limpieza y rehabilitación de áreas verdes.

Las familias de la zona agradecieron al Alcalde haber atendido la petición que se le hizo durante su visita a la colonia en un Domingo de Pilas. Señalaron que era una obra muy necesaria, junto a la reparación de las redes de agua y drenaje, para evitar inundaciones en la zona.

