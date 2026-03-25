Encabeza DIF Municipal conversatorio inclusivo de mujeres en el marco del 8M

En la jornada “Unidas somos poderosas”, se generó un espacio de diálogo, reflexión y propuestas desde la experiencia de mujeres diversas

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, refrendó el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan su desarrollo integral

S.L.P.– Como parte de las actividades de la jornada “Unidas somos poderosas”, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), el Sistema Municipal DIF llevó a cabo un conversatorio inclusivo de mujeres, donde se generó un espacio de diálogo abierto, reflexión y construcción de propuestas para mejorar sus condiciones de vida en San Luis Capital.

La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, destacó que este tipo de espacios permiten escuchar de primera mano las voces de las mujeres y fortalecer las acciones institucionales:

«En el Gobierno de la Capital, encabezado por nuestro Alcalde, el Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, tenemos claro que construir una ciudad más humana implica escuchar y atender todas las voces. Por ello, desde el Sistema Municipal DIF seguimos impulsando acciones que promuevan el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de las mujeres potosinas.», expresó.

Durante este encuentro, las panelistas compartieron experiencias, retos y reflexiones sobre las condiciones que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos, destacando la importancia de visibilizar realidades diversas y fortalecer redes de apoyo.

Entre los mensajes más relevantes, se subrayó que:

* La inclusión no debe ser un discurso, sino una práctica constante que se refleje en políticas públicas y acciones concretas.

* El acceso a oportunidades en igualdad de condiciones sigue siendo uno de los principales retos a superar.

* La sororidad y el acompañamiento entre mujeres son clave para generar cambios reales y sostenibles.

* La discapacidad debe ser normalizada y no hay que sentir lástima.

Asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de reconocer las distintas realidades que viven las mujeres con discapacidad, revalorarse y aceptarse ya que tienen muchas capacidades para continuar.

Se reiteró además que, con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se continuará trabajando para impulsar programas, acciones y políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, promoviendo siempre el respeto a sus derechos y su pleno desarrollo.