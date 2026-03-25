Alcalde Galindo entrega drenaje en col. Industrias

La intervención en la calle Amatista es una obra del paquete de acciones de INTERAPAS para mejorar la red sanitaria en la capital potosina

El alcalde de San Luis Potosí, y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la inauguración de la obra de rehabilitación de la red de drenaje sanitario y alcantarillado en la calle Amatista, entre Caracol y Concha, en la colonia Industrias, consolidando así una obra más cumplida de su administración.

Durante su mensaje, el presidente municipal subrayó que este tipo de infraestructura va más allá de lo urbano: “no es una obra de rescatar el drenaje, es una obra de salud pública”, expresó, al recordar las condiciones en las que se encontraba la zona, donde escurrimientos y malos olores representaban un riesgo, especialmente para niñas y niños.

Galindo Ceballos destacó que, aunque los recursos son limitados, su administración prioriza obras que resuelven necesidades urgentes. Señaló que actualmente se mantienen en ejecución entre 16 y 17 proyectos, además de que ya se han realizado más de 100 obras similares, así como la pavimentación de más de 200 calles y avenidas en distintos puntos de la capital.

La intervención abarcó una longitud de 48 metros lineales y tiene un impacto directo en al menos 150 habitantes de la zona, quienes ahora contarán con un servicio más eficiente y seguro en materia de saneamiento.

La entrega de la obra se realizó en el marco del programa Capital al 100, en su edición 520, en donde además se realizan trabajos de mantenimiento del camellón de Francisco Martínez de la Vega y lateral de la Carretera 57 hasta la calle Artículo 123.