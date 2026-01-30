2026: año de consolidación y fortalecimiento de la Policía de la Capital

Ante las y los regidores integrantes de la Comisión de Policía Preventiva, Movilidad y Transporte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez anunció la apertura de una convocatoria de ingreso para 200 nuevos policías, la Promoción de grados y la próxima graduación de las cadetes en formación “Centinelas”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, presentó ante las y los regidores integrantes de la Comisión de Policía Preventiva, Movilidad y Transporte el informe de acciones que se implementarán durante 2026, como parte de la continuidad al programa de fortalecimiento institucional de la corporación.

Durante la sesión, informó que a través del Instituto de Profesionalización Policial continúa la formación de las cadetes Centinelas, con una especialización enfocada en la proximidad social y la reacción operativa, la cual estará dirigida a la atención de necesidades en el Centro Histórico.

Asimismo, Villa Gutiérrez anunció la apertura de una convocatoria de ingreso para 200 nuevas plazas, con el objetivo de robustecer la capacidad operativa de la Policía Municipal.

De manera complementaria, comentó que se mantendrá la entrega de estímulos mensuales a policías destacados en su labor, mediante un Comité Evaluador integrado por ciudadanía, directivos de la Secretaría, la Contraloría Interna y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

Además, indicó que este año se llevará a cabo por segunda ocasión la Promoción de grados, fortaleciendo el desarrollo profesional y el reconocimiento a las y los oficiales que cumplan con los lineamientos establecidos a través de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial.

Finalmente, Villa Gutiérrez señaló que bajo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da un paso firme hacia la profesionalización, el reconocimiento al desempeño y la generación de oportunidades de crecimiento, con el objetivo de consolidar una Policía más cercana y comprometida con el servicio a la ciudadanía.