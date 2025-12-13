2026, año de consolidación de la movilidad y la seguridad en San Luis Capital: Alcalde Galindo

Infraestructura vial clave y tecnología de punta son los motores del progreso en la capital potosina, impulsando la conectividad y la modernización de San Luis Potosí, en un trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno, para el beneficio de todos sus habitantes.

El Alcalde Enrique Galindo ha delineado una ambiciosa agenda para el año 2026, enfocada en la mejora sustancial de la movilidad y la consolidación de la seguridad pública. Entre los proyectos clave se encuentran grandes obras de infraestructura vial como el desnivel del Saucito, el desnivel de la Salida a Guadalajara, el puente Villamagna y el Río Españita, que buscan modernizar la red de transporte de la ciudad. Estas iniciativas, que se realizarán en coordinación con distintos niveles de gobierno, representan un compromiso firme con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los potosinos, prometiendo un impacto significativo en la fluidez del tráfico y la conectividad.

En el ámbito de la seguridad, la administración municipal continuará fortaleciendo su liderazgo en la prevención del delito, especialmente en lo que respecta a menores de edad y el uso de tecnologías digitales. La policía cibernética de San Luis Potosí, reconocida como una de las cinco certificadas a nivel nacional, seguirá siendo un pilar fundamental en esta estrategia. Además, se buscará obtener la certificación ISO 9000 en seguridad pública, un proyecto que subraya el compromiso con la excelencia y la credibilidad de las fuerzas del orden, consolidando a la policía local entre las mejores del país.

El Alcalde Enrique Galindo reiteró su dedicación a la gestión municipal, con la aspiración de que el quinto año de su administración sea «muy poderoso» en el desarrollo de la ciudad. Su enfoque está puesto en la ejecución de estos proyectos transformadores, buscando que los ciudadanos se sientan orgullosos de su capital. La visión para 2026 es clara: una ciudad con una movilidad mejorada y una seguridad pública de vanguardia, cimentada en la innovación y la eficiencia.

Además, el Alcalde Enrique Galindo destacó que los retos hacia 2026 también incluyen fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, mediante el uso responsable de nuevas tecnologías. Señaló que San Luis Capital ya es una de las pocas ciudades del país con una Policía Cibernética certificada para la prevención de delitos en línea, lo que permite complementar la agenda de inclusión y accesibilidad con una visión moderna que atiende las necesidades reales de las familias.