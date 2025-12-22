18.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

2025: año de reducción delictiva en San Luis Capital

By Redacción
67
lunes, diciembre 22, 2025

  • Con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y corte a noviembre de 2025, la Capital potosina registra una reducción de 10.7% en la incidencia delictiva total y una disminución de 53.5% en homicidio doloso, consolidando una tendencia favorable en materia de seguridad.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con datos de diciembre y corte a noviembre de 2025, el municipio de San Luis Potosí Capital mantiene una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva, al registrar resultados favorables en el comparativo de enero a noviembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

En este lapso de once meses, la incidencia delictiva total en la Capital potosina disminuyó 10.7 por ciento, lo que confirma una reducción constante en la comisión de delitos dentro del municipio, de acuerdo con las cifras oficiales reportadas al SESNSP.

Uno de los indicadores más relevantes es el homicidio doloso, que presentó una disminución de 53.5 por ciento en San Luis Potosí Capital durante el periodo enero-noviembre de 2025, en comparación con el mismo intervalo del año anterior, consolidándose como uno de los delitos de mayor impacto con una reducción significativa.

Asimismo, los datos con corte a noviembre de 2025 muestran una tendencia a la baja en los robos con violencia, así como en los robos a transporte público, de vehículos, a casa habitación, a negocios y a transeúntes, además de una disminución en delitos como homicidio culposo, lesiones dolosas, violación y violencia familiar en el acumulado anual.

Finalmente, el reporte del SESNSP destaca que durante noviembre de 2025 no se registraron casos de feminicidio, secuestro, trata de personas ni robo en transporte público en San Luis Potosí Capital, lo que refuerza la tendencia positiva en materia de seguridad pública en el municipio, con cifras oficiales consolidadas a noviembre de 2025.

Artículo anterior
Ranking FIFA 2025: ¿En qué sitio finalizó México el año?
Artículo siguiente
Interapas detecta y repara fuga no visible en avenida Salk
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.