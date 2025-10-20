16.2 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

200 Domingos de Pilas: Alcalde Galindo refuerza la identidad comunitaria de San Luis Capital

By Redacción
89
lunes, octubre 20, 2025
spot_img

  • En la edición 200 de este emblemático programa, en el Parque de Morales, el Alcalde Enrique Galindo destacó que con el Domingo de Pilas se fortalece el sentido de comunidad y mejora el entorno urbano con la participación ciudadana.

En el marco de la edición número 200 del programa “Domingo de Pilas”, en el Parque de Morales, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció la importancia del programa que, más allá de las acciones de limpieza y mantenimiento, fortalece la identidad y el sentido de pertenencia en la ciudadanía. “Eso habla de la vocación de servicio para hacer todo por la ciudad. Este programa ha demostrado que todas y todos podemos contribuir, porque ahora hay más ciudadanos que se suman comprometidos con su zona”, expresó el edil.

En este evento, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital que encabeza Christian Azuara, rindió un informe especial de actividades, en el que se resaltó la labor constante del personal municipal por recuperar y mantener espacios públicos en óptimas condiciones para las y los habitantes.

El evento también contó con la participación de la senadora Verónica Rodríguez, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, integrantes de Juntas de Participación Ciudadana y servidoras y servidores públicos que fueron reconocidos por su entrega y compromiso con San Luis Potosí.

El programa Domingo de Pilas, impulsado por el Alcalde Galindo, ha tenido impacto en barrios, colonias y delegaciones como La Pila y Bocas, y se ha consolidado como una estrategia efectiva de gobierno cercano y participativo.

 

 

 

Artículo anterior
SAN LUIS, MEJOR CONECTADO QUE NUNCA EN 2026
Artículo siguiente
Unidos por un San Luis más arbolado: Ayuntamiento de SLP y Grupo Bimbo reforestan el parque Morales
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.