AYUNTAMIENTO

15 empresas potosinas obtienen el Distintivo Comunidad Futuro que entrega el Gobierno de la Capital

jueves, diciembre 11, 2025

  • El premio reconoce su compromiso con el desarrollo ecológico, socialmente sustentable, económicamente viable y equitativo, como parte del compromiso del Ayuntamiento que encabeza el Alcalde Enrique Galindo de ser un aliado del sector productivo potosino.

Ante representantes de organismos empresariales e instituciones de educación superior, el Gobierno de la Capital, representado por la Directora de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, entregó a 15 empresas locales el Distintivo Comunidad Futuro 2025, que tiene como propósito impulsar el desarrollo ecológico, socialmente sustentable, económicamente viable y equitativo.

En la entrega de los galardones, el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, refrendó el compromiso del Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo de ser un aliado del sector productivo para el crecimiento de la economía y la generación de empleos, como medios para alcanzar mayores niveles de bienestar para todos los potosinos.

Las 15 empresas que este año obtuvieron el distintivo son:  Industrial Papelera San Luis: Categoría Plata; WABTEC de México: Categoría Plata; SIIX EMS México: Categoría Multicolor; NODE PARK: Categoría Bronce; Bombas Grundfos de México Manufacturing: Categoría Multicolor; Mezcal Júrame: Categoría Oro; Empaques y Envolturas S.A. de C.V.: Categoría Bronce; Bestpack Solutions: Constancia de participación; Grupo PG Industrial S.A. de C.V.: Categoría Bronce; Grupo BIMBO: Categoría Plata; SABIC: Categoría Multicolor; Binasa Rodamientos y Refacciones (BRR): Categoría Oro; La Loma Club de Golf: Categoría Oro; WABTEC Corporation: Categoría Bronce y Lear Corporation: Categoría Multicolor.

Asimismo, se hizo un reconocimiento a los integrantes del comité evaluador, integrado por destacados académicos de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Universidad Politécnica De San Luis Potosí,  El Colegio De San Luis, Tecnológico De Estudios Superiores De Monterrey, así como un representante de Industriales Potosinos A.C.

Entre los invitados a la ceremonia de gala, estuvo presente el Diputado Rubén Guajardo Barrera, síndicos, regidores; integrantes del Gabinete Municipal, y representantes de las cámaras y organismos empresariales COPARMEX, CANACINTRA, IPAC, UUZI, CANACO, ADERIAC, AMEXME, CMIC; AMPI, CANADEVI; CANIRAC  y CIRT.

