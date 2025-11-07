⁠Rehabilitación de drenaje de Fray José Arlegui, inicia la próxima semana: INTERAPAS

Tras un reconocimiento en la zona, se detectó un colector obsoleto y un colapso en la avenida Niño Artillero.

El proyecto de intervención se elabora con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el propósito de garantizar la movilidad alrededor del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”.

S.L.P.– Después de una exhaustiva revisión en el área aledaña a la calle Fray José de Arlegui, en la colonia Jardín, el organismo operador INTERAPAS determinó intervenir la infraestructura sanitaria, debido a que el colector existente es insuficiente para la conducción de aguas residuales.

Asimismo, se detectó un colapso en la red de drenaje sobre la avenida Niño Artillero, lo que ha ocasionado recientemente fugas de aguas residuales en la zona.

Las Direcciones de Construcción y de Proyectos trabajan ya en el plan de intervención para ambas arterias, con el firme compromiso de preservar la movilidad y garantizar los accesos al Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” durante el desarrollo de las obras.

En la calle Fray José de Arlegui no se registró un colapso estructural, pero sí se identificó que el colector actual ha sido rebasado en su capacidad de conducción. Por ello, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación integral para optimizar el sistema y prevenir futuras incidencias.

La revisión técnica también reveló un colapso en la avenida Niño Artillero, cerca de su intersección con Himno Nacional, el cual será atendido de manera prioritaria como parte de las acciones programadas por el organismo.

INTERAPAS informó que los trabajos de rehabilitación iniciarán la próxima semana, una vez que concluya la elaboración del proyecto ejecutivo y el plan de movilidad.