⁠Cuadrilla de cierre de Interapas cumple tres meses y medio con más de 300 bacheos realizados

Se realizan hasta cinco cierres diarios en áreas donde previamente se atendieron fugas de agua potable.

SLP.- A tres meses y medio de su creación, la cuadrilla de cierre de INTERAPAS ha realizado 314 bacheos en distintos puntos de la Zona Metropolitana, lo que equivale a un promedio de cinco cierres diarios en áreas donde previamente se atendieron fugas de agua potable.

Este equipo fue creado para dar seguimiento inmediato a las reparaciones, evitando que las vialidades permanezcan abiertas por largos periodos y mejorando las condiciones de tránsito en beneficio de los usuarios.

El director general de INTERAPAS, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, destacó que este programa permite ponerse al corriente en la rehabilitación de pavimentos tras la atención de fugas, además de contribuir a proteger las redes hidráulicas al evitar que queden expuestas una vez concluidos los trabajos.

Con estas acciones, INTERAPAS reafirma su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura y de mejorar los procesos operativos para ofrecer un servicio más eficiente y responsable con la ciudad.