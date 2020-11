Tesorero intenta justificar presunta pérdida millonaria en la administración capitalina

La Fiscalía, dijo, es quien determinará la ubicación del recurso

El tesorero de la capital, Rodrigo Portilla Díaz intentó justificar la presunta pérdida millonaria de recursos públicos, al señalar que no es personal de la Fiscalía para determinar su ubicación.

“Hay una secrecía de la investigación, yo no puedo dar nombres ni nada, -¿nos puede proporcionar el número de la carpeta de investigación?- lo pueden preguntar en la Fiscalía Anticorrupción, -¿qué está investigando la Fiscalía?, sí dice que no se perdió nada, que no falta nada- yo no soy ministerio público, la Fiscalía es la que tendrá que atender el proceso, -¿pero qué denunciaron ustedes?- yo no lo denuncié, lo denunció, yo no tengo potestad para hacer denuncias, lo tiene la representación legal del Ayuntamiento, yo no lo tengo”.

Destacó qué hay investigación en el tema, a pesar de que dijo, todo está basado en chismes periodísticos, “nosotros no nos vamos a basar en tomar decisiones en lo que se publique en los medios”, sin embargo, dijo que están realizando una investigación.

“No falta ningún dinero, aquí no se pierde nada, hay una investigación, -el alcalde dijo qué hay un fraude- ¿y eso es faltar el dinero?- no es qué faltan las cosas, -¿entonces dónde está el dinero?- en la Fiscalía se tendrá la denuncia y la Fiscalía tendrá que realizar las cosas”.

Por otro lado, sobre las declaraciones de distintos regidores y hasta el síndico, minimizó al señalar que no le genera ninguna situación.

“Lo que opine él, no, o sea lo que opinen él y los otros medios, cómo los que estoy viendo, no me da ninguna situación”.

