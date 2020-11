Ricardo Gallardo Cardona inicia precampaña rumbo a la gubernatura

Agradeció el apoyo de los vecinos del barrio que lo vio nacer

Ricardo Gallardo Cardona arrancó este sábado precampaña rumbo a la gubernatura por San Luis Potosí, “hoy me siento contento, porque regreso al barrio que me vió crecer, que me vió nacer, así en el Barrio de Santiago, en Damián Carmona, a los meses de vida, llegué a esta calle, Plan de Guadalupe 326, y ahí me formé con ustedes, ahí crecí, ahí viví todos mis primeros años hasta que me llevaron a Soledad y allá me adoptaron también”.

Agradeció el apoyo de todos los ciudadanos que han creído en el cambio y la revolución, por lo que dijo es importante no dejar llegar a los mismos de siempre.

“Mi primer evento político, tenía 7 años, ahí estaba yo parado como ustedes, viendo al Dr. Salvador Nava Martínez, que venía a prometer el famoso cambio, hoy, hoy se está revolcando en la tumba el señor, porque le salió un nieto que vino a chingar al pueblo, un nieto que hoy firmó una alianza con el PRI, y ahora el PRI y el PAN se juntaron para querernos ganar, pero ni así se les va a hacer, cometieron un error muy grande los panistas y los priistas”.

Gallardo Cardona exhortó a la ciudadanía a coadyuvar en la transformación de San Luis Potosí e iniciar la revolución desde sus trincheras y así empoderar al pueblo.

“Que nadie pare la locomotora que vamos a ganar, que nadie le meta el freno al cambio, eso es importante, que nadie venga a fregarnos y a lastimarnos como lo han hecho”.

