Podemos construir juntos, un mejor nivel de vida para San Luis Potosí”: Sonia Mendoza

Ante militantes de Ahualulco y Salinas, señaló que este es un momento histórico para sembrar la semilla y que más mujeres se animen a participar, sin miedo a ganar.

Todos queremos un San Luis Potosí diferente, donde haya más oportunidades para todas y todos, porque como potosinos merecemos una vida digna, pero no basada en apoyos, sino en oportunidades de educación y de empleo, que el campo tenga semillas, agua y sus productos sean bien pagados. Basta ya de conformarnos con esta triste realidad, expresó Sonia Mendoza Díaz, ante militantes de los municipios de Salinas de Hidalgo y Ahualulco.

La precandidata de Acción Nacional comentó que en Salinas encontró muchas coincidencias para construir juntos un mejor nivel de vida para San Luis Potosí. “Tenemos que dejar de pensar que la vida es así, pues tenemos la fuerza para construir una realidad diferente, cada panista tiene la capacidad para mejorar su entorno, con su apoyo puedo lograrlo”, acotó.

Sonia Mendoza visitó los Comités Municipales de Ahualulco y Salinas, donde se reunió con militantes del PAN.

El camino -abundó- ha sido difícil y muchas veces me han querido obligar a desistir de mis aspiraciones, de muchas formas, directa o indirectamente, pero nunca he bajado los brazos y hemos logrado salir adelante. “Hoy me gustaría que hubiera más mujeres panistas compitiendo por una gubernatura, pero ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que en una contienda interna haya por lo menos otra mujer?”.

Por eso, este momento es histórico, pues tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla para que más mujeres se animen a participar, sin miedo a ganar, el NO ya lo tenemos, así que vamos a demostrarles que no queremos que nos regalen nada, solo que no nos impidan participar.

Mendoza Díaz pidió a los militantes su confianza para ser la candidata del PAN, tenemos que ser valientes y no dejar que otros decidan por nosotros. Así, Sonia Mendoza recibió mensajes de solidaridad y de apoyo de la militancia de Salinas y Ahualulco, de quienes escuchó todas sus inquietudes.

