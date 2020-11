Para Nava, todo ¡Es bien fácil!

Por Fernando Díaz de León Cardona

Para los mastines mediáticos, mensajeros oficiales y oficiosos del alcalde Xavier Nava Palacios, conseguir el 10 por ciento de las firmas requeridas para inscribirse como precandidato del PAN a la gubernatura del estado, “es bien fácil”. Pues sí, ¿Que tanto le pueden costar al presidente municipal unas 700 rúbricas?, sobre todo si utiliza corrupta e ilegalmente los recursos públicos del municipio para comprar voluntades; el problema no es ese.

Ya el Senador Marco Gama se le adelantó con las firmas de apoyo, y seguramente Sonia Mendoza Díaz, Octavio Pedroza Gaitán y Alejandro “Boris” Lozano también; mancos no están. Si Xavier Nava sale con su batea de babas, de que logro la mayoría de rubricas del padrón del PAN, pues entonces ya se metió en un pedernal, porque el listado no da para más; ya que igual tendrá su porcentaje cubierto Rolando Hervert y Xavier Azuara; a menos que los militantes activos que firmaron o están por firmar estuvieran al servicio de un solo postor.

En fin, eso es pecata minuta. Lo cierto es que al señor presidente municipal se le han acotado sus posibilidades de jugar por la candidatura del PAN al gobierno del estado. Anda como Donald Trump, embrutecido, enloquecido y desquiciado. ¿Qué es lo que va a hacer Xavier?, ya lo habíamos dicho, utilizar al PAN y sus prerrogativas, gastarse el dinero de los potosinos y montarse en la coyuntura de la candidatura al gobierno del estado para tratar. Cuando bien le vaya. de reelegirse como alcalde.

Supongamos que ese sea su escenario, que para nada es descartable, pero; ¿Qué va a suceder el 10 de enero del 2021, cuando en la elección interna del PAN, la militancia se decida por otro candidato y no precisamente por Xavier Nava? Por lo pronto, este chamaco ya habría hecho campaña con recursos del PAN y obviamente del municipio para reelegirse, sabiendo que no ganaría. Pero eso no es el tema, el problema es que; si pierde en la interna, ¿Cómo es que piensa en reelegirse como alcalde después de cargar con su esperada derrota?

En otra visión, si Xavier pierde la interna del albiazul, como previsto está; ¿Quién pudiera creer o pensar que el candidato oficial ganador del PAN a la gubernatura del estado, cualquiera que resulte, quisiera o estaría dispuesto a cargar con esa monserga en campaña, de alguien que solo busca reelegirse?, esa es una, la otra, es: ¿Cómo es Xavier pudiera pensar en repetir después de un resultado adverso en un partido al que jamás ha pertenecido?

Su única opción, es que el PAN le haga el grandísimo favor de registrarlo otra vez y que el PRD lo amamante para por lo menos intentar reelegirse, cosa que está en chino, porque ya se dio cuenta que por ahí no va. En fin, ojalá y que sus inútiles, soberbios y mamones asesores en política y en comunicación social lo metan al redil y le hagan entender que soñar no basta. Las combinaciones vienen por otro lado y no por ahí, ya lo veremos.

ENTRE SOMBRAS

En el muy remoto, improbable y casi imposible caso de que Leonel Serrato Sánchez sea el candidato de MORENA al gobierno del estado; este rarito Notario Público y todavía usufructuario del Programa Federal Bienestar, muy pronto tendrá que tragar sapos y a lo mejor hasta pollos. Algunos ingenuos o interesados le han puesto un pedestal de invencible, el más chipocludo y más picudo para el debate; tal cual como si fuera el único y la riata gruesa en este aporreado estado.

Han olvidado que en política todo se vale “menos hacer o hablar pendejadas. Él las ha dicho y cometido todas”, de eso, Mario Delgado, presidente del CEN de MORENA y el presidente AMLO están perfectamente enterados; y no solo eso, saben con precisión de sus traiciones y a los que intereses responde.

Hasta pronto

