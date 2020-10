PAN destapa a posibles aspirantes por la alcaldía de SLP

-Insistieron que aún no hay métodos para reducir el número de aspirantes a la gubernatura

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar Hernández, reveló a los posibles aspirantes a la alcaldía de la capital.

“El único que ha hablado con la intención de poder participar por la alcaldía es el diputado Rubén Guajardo Barrera y por ustedes me he enterado, que la diputada Josefina Salazar también tenía intenciones pero ella en los particular no me ha dicho nada”.

Puntualizó que dentro de los estatutos, quien decide el método para las alcaldía y diputaciones es un órgano interno que se conforma por 35 personas dentro de la Comisión Permanente y conforme al calendario electoral, este martes es la fecha límite para informar al Ceepac el método para selección.

“Les adelanto que hoy firmaré un documento en el que le señale a la autoridad electoral local que hasta el momento será mediante elección interna, a reserva que la Comisión Permanente decida otra cosa”.

Además, destacó que al día de hoy no se ha seleccionado un método de reducción a los siete aspirantes a la gubernatura, así como que solo uno de los aspirantes está en contra del uso de encuestas para este proceso.

