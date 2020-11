Otro fraude millonario en la administración de Xavier Nava

Desde tesorería salieron más de 7 mdp y desconocen con qué fin

El aún alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios, confirmó que existió un presunto fraude al interior de la Tesorería Municipal a cargo de Rodrigo Portilla Díaz, sin querer ampliar la información de un recurso público, presuntamente sustraído.

“Hubo un supuesto fraude, eso es lo que estamos investigando”

Negó que existirá una responsabilidad del encargado de los dineros municipales Rodrigo Portilla, pues sería de una cuenta de cheques de donde supuestamente sustrajeron los más de 7 millones de pesos.

Nava Palacios dijo Portilla no está siendo investigado, aunque los cheques llevan su rúbrica, además de una preautorización desde su oficina.

“Si hay alguna irregularidad se va a seguir y se sancionará […] estamos haciendo la investigación, estamos presentar las denuncias”.

Se dice que son más de 7 millones de pesos los que no cuadran dentro de una de las cuentas en Tesorería, sin embargo, el edil no quiso o dijo no no saber cuánto es el recurso público del que supuestamente fueron víctimas del fraude.

