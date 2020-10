No hay representatividad de la federación frente a la comisión de delitos graves

El diputado Edgardo Hernández Contreras pidió al gobernador Juan Manuel Carreras López que solicite, a la brevedad posible, la remoción de Rodolfo Hernández Limón como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, ante su falta de trabajo, compromiso y responsabilidad.

Recordó que el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías reconoció en su comparecencia por la Glosa del V Informe, que la falta de compromiso de la Fiscalía federal tiene como consecuencia que se dispare la incidencia delictiva patrimonial, con todo lo que ello representa para el Estado.

El legislador explicó que el combate a la delincuencia organizada corresponde a la Federación y tiene que ver con el tráfico de indocumentados, robo de combustible y las acciones que cometen contra la vida de las personas, mientras que al estado le atañe el delito patrimonial, asaltos a transeúntes, robos de vehículos, en casas, en transporte, etcétera.

En este último caso, la Policía Municipal tiene la responsabilidad de intervenir entre el delincuente y el ciudadano, es una actividad preventiva la que se supone debe llevar a cabo; “estamos hablando de que, ni en el ámbito federal, en el local ni el municipal, se está haciendo un buen trabajo”.

Hernández Contreras expuso que el Estado puede recurrir al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional si ve que la FGR no hace su trabajo, “eso pasaría si existiera buena relación y coordinación, y puede pasar, nosotros lo hicimos en su momento, por eso no permitimos que salgan a decirnos que no se puede”.

Por eso, insistió, el gobernador debe pedir la remoción del delegado de la FGR, “no sabemos si no hace su trabajo por compromisos o por lo que sea, pero hace todo menos trabajar por San Luis y el estado tiene que absorber la lucha contra los delitos porque alguien lo tiene que hacer para cubrir ese vacío de autoridad”.

Puntualizó que “la verdad es que no se está enfrentando a la delincuencia, no hay representatividad de la Federación, no se investiga, no se actúa”.

Sobre la renuncia del secretario de seguridad federal Alfonso Durazo para buscar la candidatura al gobierno de Sonora, el diputado Edgardo Hernández señaló que es un mal mensaje y además vergonzoso, dejar todas las estrategias y la creación de la Guardia Nacional para irse por un cargo; “la mujer que lo va a sustituir tiene un voto de confianza pero no le auguro buen éxito”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...