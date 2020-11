El rector de la UASLP, Doctor Alejandro Zermeño Guerra puso en marcha la 48ª. Semana Académica de la Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dio inicio de manera formal a las actividades por la 48ª. Semana Académica, la cual se lleva a cabo del 9 al 12 de noviembre, teniendo como tema central, “La interdisciplinariedad como estrategia para afrontar los retos actuales, una visión postmoderna”

Cabe destacar que a la par de la Semana Académica, también se celebra el 45 aniversario de la creación del Centro Educativo “El País de las Maravillas”.

Al inaugurar el evento, el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Institución ratificó su agrado porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se mantiene activa, pese a la pandemia por la que atravesamos, “Celebro las actividades académicas durante esta 48 Semana de la Facultad, no podemos estar sentados a que un día nos digan que ya no hay Covid, porque eso no va a pasar pronto y no podemos dejar pasar la vida estudiantil, tan hermosa para todos nuestros estudiantes”.

“Por lo pronto, hay que seguir trabajando con todas las medidas y cuidados, tiene una trascendencia muy importante, aunque sea virtual, saber que entre todos apoyamos estos proyectos. A pesar de estas condiciones tan adversas, tenemos que cuidarnos de manera excesiva, pero aun así estamos trabajando con eventos de importancia para nuestros estudiantes”.

Resaltó el agrado que significa que los trabajos continúen en con todos los cuidados necesarios, “de verdad estoy complacido por el hecho de iniciar esta semana, la cuadragésimo octava para la Facultad, y que sea para bien de todos nuestros alumnos y alumnas”.

Por su parte, el doctor Omar Sánchez-Armass Capello, director de la Facultad de Psicología, señaló que, “esta Semana nos lleva a reflexionar sobre la formación profesional e integral de nuestros egresado; tenemos la obligación de contribuir a expandir el rol de la psicología en el mejoramiento de la psicología e incrementar el reconocimiento de la psicología como ciencia”.

Dijo que para lograr esta meta, “necesitamos que psicólogos y psicopedagogos se conviertan en actores prominentes de esta ciencia. De igual manera, felicito a nuestros usuarios, alumnas, alumnos, profesoras y profesores que laboran en el Centro Educativo El País de las Maravillas, ya que también celebramos el 45 aniversario; se dice fácil, pero se han ido sumando 45 años de esfuerzos y compromiso por servir a las y los potosinos con necesidades educativas especiales”.

Dijo también que el trabajo realizado en este Centro es tal, “que se han ido sumando médicos, enfermeras, nutriólogos, estomatólogos, músicos, psicopedagogos, psicólogos y neuropsicólogos, que trabajamos por una mayor inclusión social de nuestros usuarios”.

En la inauguración del evento estuvieron presentes también el secretario general de la Universidad, licenciado Marco Antonio Aranda Martínez; el director de la Facultad de Psicología, doctor Omar Sánchez-Armass Capello; la secretaria general de la Facultad, maestra María Elena Navarro Calvillo, la secretaria académica, maestra Rocío Angélica González Romo, así como la coordinadora del Centro Educativo “El País de las Maravillas”, maestra Guadalupe Olvera León, funcionarios de la facultad y directores de las diferentes entidades académicas de la Universidad.

