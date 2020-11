El alcalde nava usa el INTERAPAS con fines electorales: Gilberto Hernández Villafuerte

-Con el anuncio de que no habrá aumento a las tarifas se busca ganar simpatías, pero el servicio es un desastre y hay muchas familias de Soledad sin servicio

– El Congreso del Estado sólo ha servido de comparsa de la ambición y el lucro del organismo y del presidente de la Junta de Gobierno

El anuncio de que el próximo año no se aumentarán las tarifas de agua potable del INTERAPAS tiene un propósito electorero, ya que con el aumento que se aprobó el año pasado se dio un golpe severo a la economía de la gente y el porcentaje que se aplica en los hechos es mucho mayor al autorizado, consideró el alcalde de Soledad Gilberto Hernández Villafuerte.

El Congreso del Estado sólo fue comparsa de la ambición y lucro del INTERAPAS, la red de distribución está desecha, hay miles de quejas por el cobro excesivo y el desabasto en muchas colonias, aseveró.

El edil Hernández Villafuerte manifestó las familias soledenses continúan padeciendo la falta del servicio de agua potable, lo que se agrava ante la emergencia sanitaria por el Covid- 19, de ninguna manera se hubiera justificado un incremento al agua potable, se hubiera acentuado aún más el descontento ciudadano.

Ahora, se anuncia que no habrá incremento a la tarifa del agua potable, “la realidad es que no buscan el beneficio de la población, la gente no se deja engañar, tan sólo en el municipio de Soledad, hay por lo menos 35 colonias que padecen del servicio de agua, las quejas no se han detenido y la autoridad competente, el Interapas no resuelve”, señaló.

Indicó que incluso se solicitó al Gobierno del Estado su intervención para mediar en una situación que afecta a las familias soledenses, pues desde el inicio de la administración municipal capitalina no se respetó la esfera gubernamental de Soledad para trabajar de manera institucional a favor de la población.

El incremento a la tarifa del agua potable hubiera detonado el descontento hacia el organismo operador, porque la inconformidad sigue presente, por la inoperancia del organismo que no resuelve problemas de falta de agua y de cobros indebido, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agua Potable del Cabildo de Soledad, Gabriela Oviedo Solano, consideró que la decisión de no incrementar la tarifa del agua potable no fue un gesto humanitario ni nada por el estilo, como viene un año electoral el alcalde Xavier Nava Palacios no quiere exponerse a más rechazo de los usuarios del INTERAPAS.

Además, con qué cara se hubieran atrevido a solicitar otro aumento a las tarifas, si no estuvo justificado el año pasado menos ahora, el servicio es caro y pésimo, es lamentable la falta de sensibilidad del alcalde Nava, del INTERAPAS y del Congreso del Estado que, a pesar del COVID-19, no han hecho nada por las miles de familias de Soledad que carecen de agua desde hace meses.

Señaló que la situación en el municipio de Soledad no ha mejorado, “se disfraza de mantenimiento a pozos que en realidad constantemente están descompuestos y fuera de operación”; las quejas en contra del organismo operador no se han detenido, la gente sigue quejándose de cobros indebidos, de corte de servicios, pese a que el agua potable es elemental, más aún durante esta emergencia sanitaria.

