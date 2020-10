De arribistas y calenturas locas y apasionadas

Por Amador Rodríguez

Nuevamente el diputado Ricardo De Sol, en su marcha por conseguir ser el candidato a gobernador por el partido de la Cuarta transformación, MORENA, utiliza el recurso de aventar piedras al tejado del vecino. El descontón callejero para situarse desde lo más alto de la escalera que lleva a la nominación. De arriba para abajo. El pasado domingo en un foro celebrado en conocido hotel de esta ciudad, el aspirante dijo en entrevista para medios dijo que “llevaba 30 años preparándose” y que para él sería un honor encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.

Afirmó; “Que hay gente (los otros aspirantes que compiten por el mismo espacio) que no conoce la trayectoria y la historia del movimiento (MORENA). Luego se refirió a los que han levantado la mano para participar en el proceso: ” Toño Lorca, el senador Primo Dothé, la ex dirigente de burócratas Francisca Reséndiz Lara, el superdelegado Gabino Morales Mendoza, el ex delegado metropolitano de los programas del Bienestar Leonel Serrato Sánchez, entre otros, a quienes desconoció como compañeros del movimiento lopezobradorista y son “arribistas y de calenturas locas y apasionadas”.

Ya encarrerado en la entrevista (EXPRÉS, 25/10/20) siguió con las descalificaciones: “Del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Juan Ramiro Robledo Ruiz aseveró que se trata de “un político muy entero, muy capaz, no lo veo como candidato, no me gustaría que fuera candidato, pero sí lo veo como una persona que puede aportarnos, que tiene conocimiento”. Nadie podrá decir que no es generoso el parlanchín legislador, pero a él no le gustaría que JRR fuera el candidato, lo quiere de asesor cuando él sea ungido. Agradecido debe estar el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), ya tiene chamba para después del primer domingo de junio del año siguiente.

Y le siguió de largo en el torneo subjetivo de valorar y/o descalificar a sus oponentes: De Gabino Morales Mendoza declaró que es un “muchacho que llegó de la noche a la mañana, que tampoco nunca lo vi, de repente le tocó la suerte de ser el abanderado del partido, es parte de las inquietudes e ímpetus que tienen estas gentes por sobresalir”. El buen Gabino Morales fue demolido por el implacable juez. Ni remedio, el súper delegado tendrá que hacer méritos por muchos años más.

Para finalizar, y seguramente en un minuto de lucidez, quizá recordando su errado pronóstico -que llenó de ofensas al estilo de Porfirio- contra Mario Delgado, flamante dirigente nacional del Movimiento, Del Sol deslizó su más probable destino: ” si nos toca ahí estaremos, si no, donde nos pongan”. ¿Ya no está seguro de ser el próximo gobernador potosino? ¿Ya les midió el agua a los camotes? Por sus palabras parece que ya entendió que no será.

“CON BARBA O SIN BARBA”; SON MARICONADAS”: Joaquín Muñoz Mendoza. (Visión Noticias 27/octubre/2020)

El historiador Joaquín Muñoz, no se anduvo por las ramas al opinar sobre sobre otro de los aspirantes a candidato a gobernador por MORENA, Leonel Serrato. Hizo referencia a la “Consulta” que el notario itinerante realizó en su página de facebook sobre si se dejaba la barba o se la quitaba. Importantísimo asunto que debió ser sometido a “consulta ciudadana”.

Ridículo y narcisista, Leonel Serrato “Consultó” a sus seguidores del faccioso grupo de “Defensores de la Patria” sobre lo que el historiador define como “MARICONADAS”, dijo; “me da mucha risa, por ejemplo, lo de Leonel Serrato, con barba o sin barba (en tono y lenguaje facial afeminado), bueno está mariconadas yo francamente lo digo así con todas sus letras, me parece que no son dignas para alguien que quiere ser gobernador”.

Los antecedentes de los dichos del doctor Joaquín Antonio Muñoz Mendoza sobre Serrato, se originan a partir de que el notario subió a sus redes sociales la mencionada “Consulta” (Muy al estilo de “Andrés Manuel”) en donde preguntó: “Con barba o sin barba”, acompañando la pregunta con cuatro fotos; en dos Serrato aparece sin barba, en las otras dos con barba para que los interesados en atender la “Consulta” dos opciones para participar con dos emoticones; un corazón rojo para la opción “sin barba”, y un puño con pulgar en alto para “con barba”.

La “Consulta” concluyó: Leonel Serrato informa en su muro de Facebook: Ya saliendo a la reunión informativa de esta tarde.

Será en Abastos.

Como se resolvió en la consulta respectiva, el veredicto fue CON barba, pero muy cortita. Atiendo la decisión #La4Tva #AML

Imposible ridiculizar de mejor manera el instrumento de López Obrador para tomar decisiones fundamentales para su proyecto de la 4T. Enjuiciar a los expresidentes que presuntamente hayan incurrido en delitos contra la nación y el pueblo mexicano, o “con barba o sin barba”. A nadie en su sano juicio se le pudo ocurrir la mejor manera de denigrar y ridiculizar el instrumento democrático llamado Consulta Ciudadana. ¿Qué dirán los lopezobradoristas? ¿Acaso aplaudirán estas mariconadas?

