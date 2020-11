“Boris” se bajó de la precandidatura a gobernador por el PAN

-Era uno de los siete aspirantes a la precandidatura

Alejandro “Boris” Lozano González se bajó de la contienda para la candidatura por el Partido Acción Nacional, de cara a las elecciones para la gubernatura dentro del 2021, a través de lo que llamó como un acto de civilidad.

“No negocié con nadie, no hay acuerdo con nadie y jamás me subí a contender por la gubernatura para sacar algún cargo de elección popular. Me retiro sin cargos ni penas y le deseo suerte a todos los que continúan en la competencia”.

Afirmó que el enemigo de los panistas no están al interior del partido, por lo que esperó que sea una elección tranquila, para un mejor futuro por San Luis Potosí.

“Tomo esta decisión ahora y no durante la elección interna precisamente porque es un tema de convicción y no de una negociación y precisamente la mejor prueba es darles el respeto que se merecen y la oportunidad a todos aquellos panistas que me apoyaron, desde ahorita, la decisión muy personal que elijan a la opción que ellos consideren de los 6”.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía dejar de efectuar calificativos, como los denominados fifis y chairos de cara al siguiente proceso electorero.

