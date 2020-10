Aprobadas reformas a la Ley de Turismo del Estado

En Sesión Ordinaria, se eligió al titular del órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Jesús Chevaile Abad; y el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, Miguel Cardoza Mora.

Posteriormente, en Sesión Solemne, con la presencia del Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; y de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magistrada Olga Regina Garcia López, ambos profesionistas rindieron protesta de ley.

Por mayoría de 20 votos a favor, se reeligió al C. P. Jesús Chevaile Abad, como titular del órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), periodo uno noviembre del 2020 a 31 octubre del 2024.

El dictamen fue presentado por la Comisión Especial para Substanciar la Elección de la o el Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo establecido por los artículos, 31 bis, y 57 fracción XLVIII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 84 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; 84 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 86, y 145, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que propuso a los aspirantes Jesús Chevaile Abad, José Gabriel Gómez Rodríguez, Marcela Gilda Díaz Fierro, Vladimiro Ambriz López, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.

En la votación, José Gabriel Gómez Rodríguez obtuvo 1 voto; Marcela Gilda Díaz Fierro cero votos; y Vladimiro Ambriz López 5 votos a favor.

Por mayoría de 22 votos a favor, y con fundamento en los artículos 16 en sus párrafos tercero y cuarto y 17, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, se eligió al Licenciado Miguel Cardoza Mora como Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, periodo uno noviembre del 2020 a 31 octubre del 2024.

Las comisiones del Trabajo y Previsión Social, y Gobernación, recibieron la propuesta de la Terna compuesta por los licenciados Miguel Cardoza Mora; Sofía Gabriela Cuadra Santoyo; y Luis Ernesto Urtaza Urtaza, planteada por el Doctor Juan Manuel Carrera López, Gobernador Constitucional del Estado, para ocupar el cargo de Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para el Período que comprende del primero de noviembre de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Ambas comisiones revisaron el cumplimiento de los requisitos legales, y realizaron las entrevistas respectivas, donde conocieron la propuesta de plan de trabajo de los aspirantes a ocupar este cargo.

En la votación, Sofía Gabriela Cuadra Santoyo obtuvo cero votos; y Luis Ernesto Urtaza Urtaza obtuvo 3 votos; se registró un voto nulo.

Otros dictámenes

Se aprobó por mayoría de 20 votos a favor y 1 en contra, expedir la nueva Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, que tiene como fin, no utilizar el proceso de impresión en la edición del Periódico Oficial, lo que trae como consecuencia un ahorro financiero, y por consiguiente la disminución del impacto ambiental, ya que en su proceso de elaboración se empleaba papel, tinta y otros productos químicos, los cuales al dejar de utilizarse disminuyen favorablemente el impacto ambiental.

En términos de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, y por las razones económicas y ecológicas expuestas, se precisa que la publicación impresa, debe reducirse al mínimo indispensable, por lo que se generan exclusivamente cinco impresiones en papel, mediante el uso de la impresora de inyección de tinta o láser.

Así, la vía de divulgación del Periódico Oficial, se llevará a cabo en edición electrónica, cuyas ventajas frente a la impresa, son notorias, ya que la edición electrónica es accesible y conveniente, accesible porque a través de un dispositivo, o computadora, con acceso a internet es posible su consulta, sin que sea necesario adquirir el ejemplar impreso. Y es conveniente porque facilita la reutilización de la información y su conservación, favoreciendo la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana.

Destaca en este Ordenamiento la implementación y uso de la firma electrónica avanzada, entendida como el conjunto de datos y caracteres electrónicos que identifican inequívocamente al emisor de la misma como autor legítimo de ésta, con valor y efectos jurídicos a los de la firma autógrafa.

Y reforma los artículos, 39, y 120, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, en relación a los costos por derechos de inserción y suscripción electrónica.

Para establecer que la presupuestación anual de los ejecutores del gasto tenga como base, un análisis general sobre las condiciones predominantes de finanzas públicas de la Entidad, y su impacto sobre el gasto público, se aprobó por mayoría de 21 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, la reforma a los artículos, 25 en sus fracciones, VI, y VII, y 38 en sus fracciones, VII, y VIII; y adición a los artículos, 25 la fracción VIII, y 38 la fracción IX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Y, en segundo lugar, establecer que, para la aprobación de las leyes de Ingresos y Egresos, los legisladores deberán considerar las condiciones predominantes de finanzas públicas de la entidad, y en su caso, el impacto sobre las áreas prioritarias.

Finalmente, se indica que en caso de que al 31 de diciembre del año anterior de su entrada en vigor, el Congreso del Estado no apruebe alguna Ley de Ingresos, o el Presupuesto de Egresos del Estado; o algún cabildo no apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio, a efecto de no entorpecer la operación gubernamental, se tomará como presupuesto a ejercer el autorizado del ejercicio anterior, hasta en tanto no se lleve a cabo la aprobación correspondiente.

Para establecer la implementación desde el ámbito educativo en todos sus niveles, la formación de una cultura de la medicina preventiva, dirigida a modificar en la mayor medida posible, conductas y hábitos que causan daño en el cuerpo humano, se aprobó por mayoría de 14 votos a favor, 1 abstención y 6 votos en contra, la reforma a los artículos, 91 en su fracción I, y 96 en su fracción II, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

Con esto, se indica que: Para desarrollar los programas de medicina preventiva a que alude esta fracción, la Secretaría de Salud del Estado, implementará:

a) En coordinación con el sector educativo, una currícula obligatoria con contenidos formativos en materia de vida saludable, adaptada a cada nivel de educación básica obligatoria.

b) En coordinación con las diversas cámaras de industria y comercio, particularmente con las de: alimentos procesados, restaurantes, y prestadores de servicios turísticos, elaboración de planes de capacitación en materia de higiene personal, higiene en el manejo y preparación de alimento, así como en materia de salud preventiva y nutricional.

c) En coordinación con las diversas cámaras de industria, comercio, construcción y turismo, programas de capacitación en materia de salud preventiva, con el objetivo de evitar contagio de enfermedades atendiendo al entorno particular de cada centro de trabajo.

d) Acciones de prevención que fomenten el lavado de manos en la entrada de cada negocio o centro de trabajo, instalando uno o más lavabos como medida preventiva para evitar contagios.

Para promover los programas y actividades de educación en materia de nutrición, hábitos alimenticios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables, se establece la realización de convenios con Instituciones del Estado, Municipios, Locatarios de centrales de abasto, Mercados fijos, y sobre ruedas. Lo anterior, para el adecuado manejo de alimentos perecederos en buen estado, que pudieran ver mermadas sus cualidades alimenticias por el trascurso del tiempo.

Con el fin de establecer como principio en materia de política hídrica estatal, que el suministro de agua y saneamiento que realicen los prestadores de este servicio, se sujetará al derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible previsto en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Federal, fue aprobada por mayoría de 21 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, la reforma al artículo 16 en su fracción VII; y adición a los artículos, 16 dos fracciones, éstas como VIII, y IX, por lo que actual VIII pasa a ser fracción X, y 76 cinco párrafos, éstos como, párrafo tercero, y fracciones, I a IV, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

De igual manera, se formaliza como principio en materia de política hídrica estatal, la responsabilidad de restaurar la contaminación de los recursos hídricos de conformidad con la normativa aplicable.

Se indica, además, que los prestadores de los servicios otorgarán el servicio de agua potable en su ámbito de competencia, considerando el siguiente orden de prioridad en los usos:

I. Doméstico;

II. Comercial y de servicios;

III. Industrial, y

IV. Los demás que determinen las autoridades del agua.

Se aprobó por unanimidad de 23 votos a favor, la adición al Título Sexto el Capítulo VIII “Del Turismo Gastronómico” y los artículos 62 BIS, y 62 TER, de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, entendido como: la visita a regiones, comunidades o centros urbanos del Estado, con el fin único o complementario, de degustar los platillos y bebidas locales.

El concepto busca englobar también a las bebidas, ya que por ejemplo en San Luis Potosí, se encuentra el mezcal con denominación de origen, incluyendo marcas premiadas; y una amplia variedad de cerveza artesanal reconocidas a nivel internacional.

La definición estaría aparejada a atribuciones de la Secretaría de Turismo para promover esta modalidad de turismo, e incluir la gastronomía local en las campañas nacionales e internacionales de promoción, debido al carácter complementario en los itinerarios turísticos. También se incorpora la atribución a la Secretaría para actuar en coordinación con los prestadores de servicios gastronómicos y turísticos, así como instituciones educativas, para el rescate, preservación y promoción de las tradiciones gastronómicas del Estado, utilizando el término incluido en la ley en materia patrimonial.

También se aprobó por unanimidad de 20 votos a favor, la reforma al artículo 56, de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad, del Estado de San Luis Potosí, para establecer que el Ejecutivo del Estado implemente la reglamentación y programas específicos para la modernización de los procesos industriales, así como de las actividades humanas, con la finalidad de desarrollar la alta eficiencia sustentable, mediante la implementación de mejores prácticas a favor del ambiente y eficiencia energética, permitido con ello a la industria de la transformación ser más competitiva.

Se indica que el uso de prácticas amigables con el ambiente, implica la reducción de costos vinculados de manera directa a la producción de insumos, ya que uno de los gastos permanentes para esto, es el consumo de electricidad, razón por la que optar por prácticas que abonen a la eficiencia energética permite hacer a las empresas ser más competitivas y rentables.

Finalmente, por mayoría de 24 votos a favor y 1 en contra, se aprobó la reforma al artículo 19, de la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, para homogeneizar las leyes de la materia, tomando en cuenta las propuestas que se origina en las situaciones surgidas en la práctica de los agentes y asesores inmobiliarios, realizadas por los ciudadanos que se desempeñan en tal rubro, agilizando los procesos administrativos y mejorando los mecanismos de control ya existentes, además de armonizar la legislación que en materia de procedimiento administrativo se encuentran vigentes, es decir, el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

Donaciones de Predios.

Por mayoría de 17 votos a favor, 1 abstención y 6 votos en contra, se aprobó autorizar al ayuntamiento de Tancanhuitz donar 48 predios en colonia Omar San Román; y 43 predios en colonia Xolol Bethania, a personas de escasos recursos, mismos que dieron cumplimiento a los requisitos legales establecidos.

También por mayoría de 21 votos a favor, 1 abstención y 1 votos en contra, se aprobó autorizar al ayuntamiento de Rioverde donar predio en fraccionamiento Villa del Márquez, al organismo operador paramunicipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del ayuntamiento de esa demarcación, para caseta de operación bombas cárcamo bombeo, planta tratamiento aguas residuales.

Se aprobó por mayoría de 20 votos a favor, 1 abstención y 2 votos a favor, reformar el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 606, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, el 5 de marzo de 2020, con el fin de corregir la superficie de donación otorgada por el municipio de Tamazunchale S.L.P., a favor de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, de un inmueble urbano ubicado en la carretera federal número 102, Tamazunchale-Álamo, Km. 1.35 localidad Zacatipán, con una superficie de 2,800.00 metros cuadrados, con destino a la construcción y funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Nº 7.

Puntos de Acuerdo.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se turnó el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Angélica Mendoza Camacho para exhortar a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, informar nivel de aprovechamiento o aprendizaje de menores que cursan de primer a tercer grado de educación básica, en modalidad a distancia.

A la Comisión de Hacienda del Estado, se turnó el Punto de Acuerdo promovido por el diputado Pedro César Carrizales Becerra que pretende exhortar al Congreso de la Unión, facultar al Ejecutivo Federal suspender pagos de deuda pública interna y externa en el ejercicio fiscal 2021; declarar moratoria y solicitar auditoria de la misma; recursos que se dejen de pagar se apliquen en educación, salud, programas sociales para combatir la pobreza, y reactivar economía nacional.

Finalmente, a las comisiones de Vigilancia; y Salud y Asistencia Social, fue turnado el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Pedro César Carrizales Becerra que insta exhortar a la Secretaría de la Función Pública adaptar medidas deliberadas hacia empresas: Distribuidora

Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.; y Laboratorios PISA, S.A. de C.V.; optar por substituir restricciones de contratación de éstas a dependencias y entidades de la administración pública federal, a empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México con recursos federales, por multas que se orienten a garantizar en principio derecho a la salud de las personas, y promover factores de competencia económica dentro de industria farmacéutica.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Derechos Humanos, Igualdad y Género, fue turnada la Minuta Reforma artículo 73 fracción XXIX-P; y Adiciona a artículo 4° párrafo último, Constitución Federal, enviada por la Cámara de Diputados.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Comunicaciones y Transportes, se turnó la Minuta Reforma artículos, 73 fracción XXIX-C, 115 fracciones, V el inciso a), y VI, y 122 apartado C párrafo segundo; y Adiciona al artículo 4° párrafo último, Constitución Federal, materia movilidad y seguridad vial, enviada por la Cámara de Diputados.

Además, a las comisiones legislativas, fue turnada la correspondencia de los demás Poderes del Estado; entes autónomos; ayuntamientos, organismos paramunicipales e intermunicipal; poderes de otras entidades del país; y particulares, así como iniciativas presentadas por los integrantes de la LXII Legislatura, y ciudadanos para reforma a diversas leyes estatales.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Ordinaria en la modalidad de videoconferencia, el próximo jueves 5 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas.

